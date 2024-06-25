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Gündem Bayraktar TB3'ten yeni rekor! Selçuk Bayraktar görüntüleri paylaştı
Gündem

Bayraktar TB3'ten yeni rekor! Selçuk Bayraktar görüntüleri paylaştı

Yeniakit Publisher
2024-06-25 20:25:00 -
Bayraktar TB3'ten yeni rekor! Selçuk Bayraktar görüntüleri paylaştı

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 yeni bir rekor kırdı. Selçuk Bayraktar o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 yeni bir rekor kırdı. Selçuk Bayraktar o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlar ile üretilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı yeni rekora imza attı. BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Yerli motor entegreli BayraktarTB3, 36.310 feet'e çıkarak bugüne kadar ki en yüksek irtifaya ulaştı!" diyerek o anları paylaştı.

 

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İHRACAT ŞAMPİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83’ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023’te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin %90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3’te 1’ini tek başına yaptı. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar’ın hâlihazırda imzalanan sözleşmelerinin %97.5’i ihracat kaynaklıdır. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

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