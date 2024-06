Bayraktar TB3'ten yeni rekor! Selçuk Bayraktar görüntüleri paylaştı

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 yeni bir rekor kırdı. Selçuk Bayraktar o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlar ile üretilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı yeni rekora imza attı. BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Yerli motor entegreli BayraktarTB3, 36.310 feet'e çıkarak bugüne kadar ki en yüksek irtifaya ulaştı!" diyerek o anları paylaştı.

???????? Integrated with an indigenous engine, the #BayraktarTB3 has climbed to an altitude of 36,310 ft – the highest to date! ✈️⚓️????