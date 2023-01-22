Bayraktar TB3'ten heyecanlandıran görüntü... Üretim hattından göz kırptı

"TCG ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi"ne iniş/kalkış yapabilecek Bayraktar TB3 SİHA için Baykar, bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. Katlanır kanatlara sahip olacak bir SİHA konfigürasyonu olan Bayraktar TB3’ün bu yıl ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyetin Baykar tesislerine gerçekleştirdiği ziyarette, Bayraktar TB3’ün de montaj hattında olduğu görüldü. İniş takımları üzerinde olduğu görülen Bayraktar TB3’ün prototipinin montaj faaliyetlerinin, bu yılın ilk yarısı içerisinde tamamlanacağı tahmin ediliyor.

Geliştirme faaliyetleri devam eden Bayraktar TB3, BAYKAR tarafından Japonya’nın Izumo platformları için de önerilmişti.

Bayraktar TB3 SİHA

Bayraktar TB3, bu yıldan itibaren Türk Donanması’nın kullanımına sunulması planlanan TCG ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi için geliştirildi.

Kısa süre içerisinde Bayraktar TB2 üzerinden geliştirilen Bayraktar TB3; katlanabilir kanatlara, SATCOM faydalı yüküne, 1450 kilogram kalkış ağırlığına, 24 saat havada kalış süresine, 6 adet silah istasyonuna ve yüksek irtifada görev yapabilme yeteneğine sahip. TCG ANADOLU, konfigürasyona göre 50 ila 110 adet Bayraktar TB3 ile görev yapabilecek.

Temel uçuş performans kriterleri

14 Metre Kanat Açıklığı

8.35 Metre Uzunluk

2.6 Metre Yükseklik

1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı

125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız

280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

24+ Saat Havada Kalış Süresi

Gelişmiş özellikler

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Otomatik İniş ve Kalkış

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