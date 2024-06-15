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Teknoloji Bayraktar TB3 yeni bir başarıya imza attı! Rampa kalkış testini geçti
Teknoloji

Bayraktar TB3 yeni bir başarıya imza attı! Rampa kalkış testini geçti

Yeniakit Publisher
2024-06-15 12:29:00 - 2024-06-15 13:15:08
Bayraktar TB3 yeni bir başarıya imza attı! Rampa kalkış testini geçti

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3, 53. test uçuşunda rampa kalkış testini başarıyla tamamladı.

Bayraktar TB3, yeni bir başarıya daha imza attı. Silahlı insansız hava aracı TB3, rampa kalkış testini geçti.

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlar ile üretilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının testlerine devam ediliyor.

Selçuk Bayraktar paylaştı

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan Bayraktar TB3 ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Rampa kalkış testini tamamladı

Bayraktar, yaptığı paylaşımda, Bayraktar TB3'ün 53. test uçuşunda rampa kalkış testini başarıyla tamamladığını açıkladı.

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