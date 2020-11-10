Bayraktar TB2'lerde büyük yenilik

Türkiye son yıllarda savunma sanayide peş peşe attığı adımlar ile tüm dünyada adından söz ettiriyor. Her alanda yerli ve milli olarak geliştirilen ürünler dışa bağımlılığı azaltırken içeride ve dışarıda yürütülen operasyonlarda ise tarihi başarıların alınmasında büyük katkı sağladı.

Türkiye’nin milli sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlarda kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösteriliyor.

Yerli uydu haberleşme ve yerli kamera

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'nin yeni yeteneği Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta ortaya çıktı. Paylaşılan fotoğrafta Bayraktar TB2 SİHA'ların gövdesinde değişiklik dikkat çekti. Bayraktar TB2 SİHA'lara milli imkanlarla geliştirilen uydu haberleşme terminali SATCOM ve Aselsan tarafından üretilen CATS kamera ​ entegre edildi.

