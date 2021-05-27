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Teknoloji Bayraktar TB2 SİHA'yı böyle yorumladı: Bu alanda rakipsiz
Teknoloji

Bayraktar TB2 SİHA'yı böyle yorumladı: Bu alanda rakipsiz

Ülkesinin Türkiye’den 24 adet Bayraktar TB2 SİHA satın alması hakkında konuşan Polonya Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Politika Bürosu Başkanı Krzysztof Szczerski, "Bayraktar TB2 ile önemli bir boşluğumuzu dolduracağız. Bu ekipman, küresel pazarda neredeyse rakipsizdir. Savaş alanında etkinliğini gösterdi. Yeni hareket fırsatları elde ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 15:50:00 - 2021-05-27 15:50:42
Bayraktar TB2 SİHA'yı böyle yorumladı: Bu alanda rakipsiz

Türkiye’nin Polonya’ya 24 adet SİHA satmasının yankıları sürüyor. Polonya Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Politika Bürosu Başkanı Krzysztof Szczerski, wPolityce isimli haber sitesine verdiği demeçlerde, Bayraktar TB2’ye övgüler dizdi.

Bayraktar TB2 alımı ile Polonya Savunma Bakanlığı’nın konseptlerinde önemli bir boşluğun doldurulacağını belirten Szczerski, şu ifadeleri kullandı:

"Türk ekipmanları küresel pazarda rakipsiz"

Bu dronların satın alınması, Savunma Bakanlığı'nın konseptlerindeki önemli bir boşluğu dolduruyor. Yerli sanayi bu boşluğu dolduramaz ve Türk teklifi en iyilerden biri. Bu ekipman, küresel pazarda neredeyse rakipsizdir.

Avrupa'nın güvenliği için Türkiye önemli

Aynı zamanda, savaş alanında etkinliğini gösteren bir ekipmandır. Yeni eylem fırsatları elde ediyoruz. Türkiye, NATO’nun ve Avrupa’nın güvenliği için önemli. Çok az insan bu ziyaretin gerçekten ne ifade ettiğine ne anlama geldiğine odaklanıyor.

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