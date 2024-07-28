Bayraktar TB2 SİHA'ların karşısına çıkarılan İran İHA'larını fena harcayacaklar! Öyle bir sistem açığı bulundu ki...

Rusya, halihazırda devam eden Ukrayna işgali sürecinde binlerce İran yapımı Şahit-136 delta kanatlı kamikaze insansız hava aracını (İHA) yavaş hareket eden seyir füzeleri niyetine kullanmış ve Ukrayna’nın hazır ateşleme füzesi stoklarını eritmeyi hedeflemişti.

Bu taktik savaş alanında belirli bir süre boyunca etkili olmuş ve Kiev yönetiminin savunma maliyetini artırmıştı. Fakat son aktarılan bilgiler ışığında Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri’nin bu sorun ile başa çıkmak için akustik sensörlü radar sistemi geliştirdiği öğrenildi.

Sistem, Ukrayna’nın muhtelif yerlerine yerleştirilen 9500 adet ses sensörüyle ses kaynağından tehdidi tespit edip coğrafi konumunu belirlemek üzerine tasarlandı.

ABD Avrupa Hava Kuvvetleri Komutanı ve NATO Müttefik Hava Komutanı General James Hecker 20 Temmuz’da Royal International Air Tattoo’da yaptığı açıklamalarda, “Ukrayna aslında orada (kamikaze dronlarıyla başa çıkmada) oldukça iyi bir iş çıkarıyor. Fakat sırtlarını duvara dayanmış durumdalar, bu sebeple gelişmeleri gerekiyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Hecker sisteme dair yaptığı açıklamalarda ise Kiev yönetiminin düşük maliyetli akustik sensör sistemi sayesinde Rusya’nın kamikaze İHA sistemleriyle başa çıkmak için verdiği mücadelede “maliyet eğrisinin doğru tarafına” geçtiğini belirtti.

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Ayrıca Hecker, Kiev yönetiminin akustik sensörlerdeki ilerlemelerinin diğer NATO ülkelerini teknolojiye göz atmaya teşvik ettiğini de öne sürdü.

Daha önceki yazımızda Şahit-136 İHA’nın özelliklerini anlatırken dezavantajları başlığı altında Şahit-136 İHA’nın büyük, yavaş ve gürültülü bir yapıya sahip olduğundan ve bu özellikleri yüzünden askeri hedeflere karşı etkinliğini sınırlarken gizlilikten de yoksun olduğundan bahsetmiştik.

Ukrayna da devam eden çatışma sürecinde var olan savunma sistemlerinin maliyetini azaltmanın yolunu aramak amacıyla ses kaynağından tehdidi tespit edip coğrafi konumunu belirlemek üzerine tasarlanmış “Skyfortress Sistemi”ni geliştirdi.

Ukrayna’nın Skyfortress Sistemi

Avrupa’daki en kıdemli ABD Hava Kuvvetleri generali James Hecker, Ukrayna’nın düşük maliyetli akustik sensör dizisi hakkında önemli yeni ayrıntılar sağladı.

Skyfortress adlı bu sistem, tehditleri tespit etmek için Ukrayna kırsalında bulunan 9500 adet akustik sensörden oluşmaktadır. Bu sensörler, 6 fit uzunluğundaki direklere monte edilmiş cep telefonları ve mikrofonlar kullanılarak oluşturulmuştur.

Sistemin çalışma prensibi oldukça basittir: Mikrofonlar, gelen İHA’ların çıkardığı sesi tespit eder ve bu veriler merkezi bir bilgisayara gönderilir. Bilgisayar, bu verileri sentezleyerek İHA’nın uçuş rotasını belirler ve müdahale ekiplerine gönderir.

General Hecker, Skyfortress’ın 84 adet tek yönlü İHA saldırısını başarıyla tespit edip 80’ini düşürdüğünü belirtti.

Kaynak: SAVUNMATR