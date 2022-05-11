Bayraktar TB2 SİHA tarafından avlanmıştı... Rus savaş gemisinin telsiz konuşmaları ortaya çıktı

yeniakit.com.tr

Ukrayna, Karadeniz’de bulunan Rus savaş gemilerini "Bayraktar TB2 SİHA"lar ile vurmaya devam ediyor.

Son olarak bir Bayraktar TB2 tarafından vurulan Rus savaş gemisinin telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Telsiz konuşmalarında Rus askerlerinin şu konuşmaları yer alıyor:

- 81'den 85'e! Hava desteği nerede kaldı?

- Hava desteği sana doğru yöneldi.

- Ne kadar zaman kaldı? Bu Bayraktar sürekli takip tepemizden uçuyor ve vuruyor.

- Bana doğru hareket etmeye başla.

- Zikzak çizerek size doğru ilerliyoruz. Hava saldırısında kaçınmak için manevra yapıyoruz.

- Anlaşıldı 82 seninle mi?

- 82 ve 83 ikisi de vuruldu!

- 82 ve 83 hareket edebiliyor mu?

- İkiside hareket edebilecek durumda değil. Tekrar ediyorum 82 ve 83 hareket edemiyor.

- Anlaşıldı yalnız git.

- Anlaşıldı size doğru zikzaklar çizerek geliyoruz.

- Bayraktar halen bizi takip ediyor. Tekrar ediyorum halen bizi takip ediyor.

- Dördüncü roket bize fırlatıldı! Hava desteği nerede? Hava desteği nerede?