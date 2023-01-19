Bayraktar TB2 SİHA onlarca ülkeye ihraç edildi: Kuveyt kaç adet SİHA aldı? İlk teslimatlar 2025’i bulabilir!

BAYKAR, geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile Kuveyt’in Bayraktar TB2 SİHA tedarik ettiğini resmen duyurdu. Esasında bu bilgiyi, 22 Eylül 2022 tarihli haberimizde sizlerle paylaşmıştık. Peki Kuveyt kaç adet SİHA tedarik edecek?

18 adet Bayraktar TB2 SİHA, 1800 adet Mini Akıllı Mühimmat, 3 adet Yer Kontrol İstasyonu (YKİ) ve simülatör tedariki gerçekleştirecek. 370 milyon dolarlık bütçenin 90 milyon dolarlık kısmını, 18 adet hava aracı oluşturuyor. Geriye kalan 280 milyon dolarlık bütçenin ise yarısından fazlası, Roketsan üretimi MAM-L mühimmatı için harcanacak.

Kuveyt, Bayraktar TB2 SİHA’ların yanında mühimmata ilaveten 3 adet YKİ ve simülatör tedarik ediyor. Buna ilaveten büyük çaplı birer eğitim ve lojistik hizmet paketi, BAYKAR tarafından Kuveyt’e sunulacak. Böylelikle Kuveyt, uzun bir süre boyunca Bayraktar TB2 SİHA’ları operasyonel halde tutabilecek.

BAYKAR tarafından Kuveyt’e yönelik teslimatların ne zaman gerçekleştirileceği ise henüz belirsizliğini koruyor. Ancak şu ana kadar yaklaşık 30 ülkeye Bayraktar TB2 SİHA ihracatı gerçekleştiren BAYKAR’ın üretim hatlarının, uzun bir müddet için dolu olduğu biliniyor. savunmasanayist.com'un aktardığı bilgide bu sebepten ötürü ilk teslimatların Kuveyt’e gerçekleştirilmesi, 2025’i bulabilir.

Bayraktar TB2’nin Teknik Özellikleri

Haberleşme Menzili Seyir – Maksimum Hız 70 knot – 120 knot

Faydalı Yük Kapasitesi 150 kg

Faydalı Yük – ISR Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da Çok Amaçlı AESA Radar

Faydalı Yük – Mühimmatlar 4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat

Yakıt Kapasitesi / Tipi 300 Litre / Benzin

Kalkış ve İniş Pist (Otomatik)

Maksimum Kalkış Ağırlığı 700 kg

Havada Kalış 27 Saat

Kanat Açıklığı 12 mt.

Yükseklik 2.2 mt.

Uzunluk 6.5 mt.

İtki Tipi 105 Hp İçten Yanmalı Enjeksiyonlu Motor

Operasyonel – Maksimum İrtifa 18.000 feet – 25.000 feet