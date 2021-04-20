Bayraktar TB2, Rusya'nın içine fena oturmuş! Bakın Türk SİHA'sına nasıl karşı koyacak

Rusya devlet televizyon ve radyo şirketi VGTRK, ZALA LANCET kamikaze İHA’sının tanıtım videosunu yayınladı. Videoda hedef uçak olarak Baykar Savunma üretimi Bayraktar TB2’nin kullanılması dikkat çekti.

Rus kamu kurumu Rostec’a bağlı Kalashnikov Group’un bir parçası olan ZALA Aero, LANCET-3 ve LANCET-1 kamikaze İHA’yı geliştirdi. ZALA LANCET kamikaze İHA veya dolanan mühimmat geçtiğimiz yıllarda Suriye’de kullanıldı ve saha testlerine tabi tutuldu. VGTRK’ın yayınladığı videoda Suriye’de yapılan testlerin görüntüleri de yer aldı.

3 kilogram patlayıcı taşıyan LANCET-3, Suriye İdlib’te “militan komutanları” olarak aktarılan hareket halindeki aracı etkisiz hale getirdi. Farklı bir atışta ise LANCET kamikaze İHA’sının “İslami terörist” olarak adlandırdıkları kişiyi etkisiz hale getirdiği görülüyor. Ayrıca videoda etkisiz hale getirilen kişinin İHA’nın sesini duyarak kaçtığını fakat kaçmak için geç kaldığı vurgulanıyor.

Havadan atılan konsept ile ZALA LANCET kamikaze İHA’lar veya diğer isimleriyle dolanan mühimmatlar animasyonda Bayraktar TB2’yi hedef aldı. Ayrıca animasyonda vurulan Bayraktar TB2’nin silahlı versiyonu olan TB2 SİHA olması dikkat çekti.

Rusların çeşitli muhabere sahalarından yakında tanıdıkları Bayraktar TB2 SİHA sistemine karşı olan ilgileri alakalı alakasız silah sistemlerinin tanıtımlarında Bayraktar TB2’yi hedef olarak simüle etmeleri ile son zamanlarda kendini gösteriyor.

Yayımlanan bahse konu Lancet kamikaze İHA videosunda 16.000(!) feet maksimum irtifa belirtilirken hedef olarak simüle edilen Bayraktar TB2 SİHA 18.000 feet operasyonel, 27.000 feet maksimum seyir irtifasına sahip.

Daha önce Tor-M2 hava savunma sistem broşüründe kabiliyet gösterimi yapılmış ve İHA sistemlerine karşı da etkinlik aktarımını, Rus hava savunma sistemleri avcısı, Bayraktar TB2 üzerinden yapmışlardı. Rus Ordusu Tor-M2 hava savunma sistemleri ile İnsansız Hava Araçlarına Karşı Koyma (C-UAV) eğitimi icra ediyor.

ZALA Aero tarafından geliştirilen LANCET’in iki farklı çeşidi mevcut:

LANCET-1 İHA, 1 kilogram patlayıcı yük taşımakla beraber toplam 5 kilogramdır. 30 dakika görev icra edebilmekte ve 80 veya 110 km/s hıza ulaşabilmektedir.

LANCET-3 İHA, 3 kilogram patlayıcı yük taşıyabilmektedir. Toplamda 12 kilogram olup 40 dakika boyunca görev yapabilmektedir. Görev süresince hızı LANCET-1 ile benzer olup 80 ila 110 km/s hıza ulaşabilmektedir.

LANCET kamikaze İHA ailesi çeşitli elektro optik sistemler ile donatılmıştır. Hedef takibi ve hedefin görüntüsünü iletişim kanalıyla yer istasyonuna aktarabilme kabiliyetlerine sahiptir.

Kaynak: Defence Türk