"Bayraktar SİHA" Rus gemisini böyle avladı

Halihazırda bir donanması bulunmayan Ukrayna, Karadeniz’deki Rus savaş gemilerini hedef almayı sürdürüyor. Şu ana kadar Rusya, Karadeniz’de sancak gemisi Moskva Krüvazörü’nü kaybetti ve iki Raptor Sınıfı Devriye Botu da Bayraktar TB2 SİHA tarafından vuruldu.

Bunlara ilaveten Admiral Makarov Firkateyni’nin vurulduğu iddia edilse de henüz doğrulanamadı. Rusya’nın Karadeniz’deki kayıplarına, son olarak Project 11770 Serna Sınıfı bir çıkarma gemisi eklendi. Bir süredir Bayraktar TB2 SİHA ile Yılan Adası’ndaki Rus Ordusu’na ait hedefleri vuran Ukrayna Ordusu, adaya yanaşan bir Serna Sınıfı Çıkarma Gemisi’ni de hedef aldı. Roketsan MAM-L mühimmatı ile vurulduğu tahmin edilen çıkarma gemisinin köprü üstü başta olmak üzere farklı bölgelerinden hasar aldığı görüldü.

Rusya tarafından şu ana kadar 12 adet Project 11770 Serna Sınıfı Çıkarma Gemisi inşa edildi. Rus Karadeniz Filosu’nda ise bu gemilerden yalnızca 2 adet bulunuyordu. Dolayısıyla vurulan geminin ya D-144 ya da D-199 isimli Serna Sınıfı Çıkarma gemilerinden birisi olduğu üzerinde duruluyor.

Project 11770 Serna Sınıfı Çıkarma Gemisi

Azami 99,7 ton deplasmanlı Serna Sınıfı Çıkarma Gemileri; 25.6 metre uzunluğa, 5.6 metre genişliğe, 30 knots hıza, 12 knotsluk ekonomik hız ile 600 deniz mili seyir menziline ve 1 tank (veya 2 BTR veya 92 asker veya 50 ton kargo) taşıma kapasitesine sahipler.

Herhangi bir silah sistemi bulunmayan Serna Sınıfı Çıkarma Gemileri, özellikle Ukrayna’nın Odessa şehrine yönelik olası bir çıkarma harekatı için büyük öneme sahipler.

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