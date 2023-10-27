Bayraktar mesaj paylaştı! 40 milyon metreküpe çıkacak, 20 yıllık süreçte Türkiye! Bayraktar'dan doğal gaz açıklaması

Bakan Bayraktar: Sakarya Sahası'nda üretimi 40 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Sakarya Sahası'nda bugün itibarıyla şebekemize günlük 4 milyon metreküplük bir gaz akışı mevcuttur. Bu üretimi kısa sürede günlük 10 milyon metreküpe, ardından da 40 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.



Bakan Bayraktar, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile Eti Maden Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen '5'inci Türk-Alman Enerji Forumu'na katıldı. Forumda, iki bakanın yanı sıra enerji alanında yatırımlar yapan Türk ve Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileri de yer aldı. Bayraktar, Türkiye'nin elektrik ve doğal gaz talebinin son 20 yılda 3 kat arttığını belirterek, "Elektrikte ortalama her yıl yüzde 4,7'lik talep artışı yaşadık. Enerji politikamızı, önümüzdeki süreçte de artmaya devam edecek enerji talebimizi karşılama, dışa bağımlılığımızı düşürme ve 30 yıl içinde karbon nötr bir ekonomi olma hedefleri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Enerji alanında sürdürülebilir ve yeşil bir gelecek inşa etme konusunda kararlıyız. Ancak başarılı bir enerji dönüşümünün daha duyarlı, daha esnek ve daha rasyonel politika setleri ve elbette karşılıklı fayda temelinde ikili ve çok taraflı iş birlikleriyle mümkün olabileceğine inanıyoruz" dedi.



Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki kapasitesi hakkında da bilgi veren Bayraktar, "Bugün itibarıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu kapasitemiz içerisindeki oranı yüzde 55 civarındadır. 2035 yılında bu oranı, yüzde 65'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için her yıl 3 bin 500 megavat güneş ve 1500 megavat rüzgar santralini devreye almalıyız. Ayrıca önümüzdeki döneme ait planlamalarımız arasında 5 bin megavat off-shore rüzgar kurulu gücü de bulunmaktadır" diye konuştu. Bayraktar, enerjide hem konvansiyonel hem de 'Küçük Modüler Nükleer Reaktörler'in de sisteme entegre edilmesi ile nükleer enerji kaynaklı kurulu kapasiteyi 30 yıl içerisinde 20 bin megavata çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.



'GÜNLÜK 4 MİLYON METREKÜP GAZ AKIŞI MEVCUT'



Diğer yandan doğal gaz sektöründe de son 20 yılda önemli adımlar attıklarını belirten Bayraktar, "Doğal gazda dışa bağımlılığımızı azaltmak amacıyla başlattığımız off-shore hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerimiz kapsamında 2020 yılında Karadeniz'de Sakarya Sahası'nda 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfi gerçekleştirdik. 3 yıldan kısa sürede üretime başladığımız bu sahadan bugün itibarıyla şebekemize günlük 4 milyon metreküplük bir gaz akışı mevcuttur. Bu üretimi kısa sürede günlük 10 milyon metreküpe, ardından da 40 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



'YATIRIMLARIN 20 YILLIK SÜREÇTE ÇOK ÖNEMLİ KATKILARI OLDU'



Bayraktar, forum kapsamında önemli ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Temelleri 2012 yılında atılan bu forum son derece istikrarlı bir şekilde uyguladığımız bir platform. Türkiye ile Almanya, çok uzun süredir birçok alanda önemli iş birliklerine devam ediyor. Enerji alanındaki iş birliği, iki ülkenin enerji alanındaki hedefleri açısından da çok önem arz ediyor. Türkiye, artan enerji talebini karşılamak, enerji bağımlılığını azaltmak ve '2053 net sıfır karbon hedefi' doğrultusunda enerji politikalarını şekillendirmeye çalışıyor. Bugüne kadar, Türkiye'nin son 20 yılda özellikle 3 kat artan enerji talebini karşılamak üzere Alman şirketlerinin, Türk ortakları ile ya da münferiden yaptıkları yatırımlarla bu 20 yıllık süreçte çok önemli katkıları oldu. Önümüzdeki süreçte, özellikle yenilenebilir enerji alanında yeni yatırımların bu anlamda önünün açık olduğunu düşünüyoruz. Diğer şirketleri de Türkiye'de yatırım yapmaya davet ediyoruz" dedi.



‘DÜNYANIN ARTIK DEKARBONİZE EDİLME ZAMANI GELMİŞTİR'



Robert Habeck ise dünyanın çok büyük bir dönüşüm içinde olduğunu söyleyerek, "Bizim bir görevimiz var. Bu görevimizi yerine getirmemiz lazım. Söz konusu görev, iklim koruma ile bağlantılı. Dünyanın artık dekarbonize edilme zamanı gelmiştir. 2050'ye kadar karbon nötr olmamız lazım. Bu salonda olan herkes, kaybedecek zamanımızın olmadığını biliyor. 22 yıl veya 30 yıl çok kısa bir süre. Siyaseti bu şekilde yapmamız lazım. Bu, bir kuşak projesidir. Bizim çalışmalarımız, daha sonraki kuşaklara da bırakacağımız bir projedir. Fakat başarısız olursak; küresel ısınmada oluşacak yüzde 3 veya yüzde 4 artış, bütün insanlığa felaket getirecektir. Burada tabii ki göçmen hareketleri, sığınmacı hareketleri artacaktır" diye konuştu.



Konuşmaların ardından iki bakan Türkiye ile Almanya arasında iş birliği bildirisi imzaladı. Daha sonra, Türk ve Alman enerji şirketleri arasında da iş birliğine yönelik imzalar atıldı. (DHA)

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