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Gündem Bayraktar karikatürü yoğun ilgi gördü! Dikkat çeken ayrıntı
Gündem

Bayraktar karikatürü yoğun ilgi gördü! Dikkat çeken ayrıntı

Misvak Dergisi Türkiye'nin ilk yerli üretim İHA/SİHA sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı, Baykar Savunma teknik müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın karikatürünü paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları karikatüre büyük ilgi gösterdi. ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasına ise daha hayırlı oldu gözüyle bakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 05:32:00 -
Bayraktar karikatürü yoğun ilgi gördü! Dikkat çeken ayrıntı

Türkiye'nin ilk yerli üretim İHA/SİHA sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı, Baykar Savunma teknik müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın geliştirdiği SİHA ve İHA'lar tüm dünyada büyük ilgi çekiyor. Suriye, Libya ve Karabağ'da adından çok söz ettiler SİHA'ları almak için ülkeler de girişimde bulunuyor.

Misvak dergisi Bayraktar'ı konu alan "Oyun yeni başlıyor" notunu kullandığı karikatüre sosyal medya kullanıcıları yoğun ilgi gösterdi.

ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasına bir çok sosyal medya kullanıcısı "hurdanızı istemiyoruz." diyerek tepki gösterdi.

Gelen bazı yorumlar şöyle:

-Dünya savunma sanayinin tüm dengelerini değiştiren büyük genç adam..

-Teknoloji çağında , Batı'nın sahte teknoloji pazar ürünlerini hurdaya çıkardı..

-Devletimizin yeni çağa attığı imzada öncülerden oldu..

-F35 kararı için ABD'ye teşekkür ederiz.. Hurdalarına başka pazar bulsun

-Dronların efendisi: "Turkiyeyi f 35 programından çıkaracaklarmış. Çıkarırlarsa ekime çıkarmazlarsa kasıma kendimiz daha iyisini yaparız!"

-Eskiden Polat Alemdar vardı şimdi Selçuk Bayraktar var. Adamsın ..

-F-35 mi dediniz

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Yorumlar

Mehmet

Allah ondan razı olsun Dualarımız onunla
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