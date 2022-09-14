Bayraktar göklerdeyken yürümek en iyi çözüm
Azerbaycan ordusuna direnemeyen Ermenistan askerlerinin mevzilerini bırakarak kaçtığı anların fotoğrafı paylaşıldı.
Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik sürüyor. Azerbaycan ordusuna karşılık veremeyen Ermeni askerlerinin mevzilerinin bırakarak kaçtığı anların görüntüleri insansız hava aracının (İHA) kamerası tarafından kaydedildi.
Ermenistan askerleri tahrik ediyor
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin, Azerbaycan ordusunun Laçın ili yönünde mevzilerini hedef almaya devam ettiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Ermenistan birliklerinin, Azerbaycan ordusunun Laçın ili yönünde mevzilerine 82 ve 120 milimetrelik havan topları ile ateş açtığını ve Azerbaycan ordusu tarafından karşı önlemlerin alındığı kaydedildi.