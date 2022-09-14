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Dünya Bayraktar göklerdeyken yürümek en iyi çözüm
Dünya

Bayraktar göklerdeyken yürümek en iyi çözüm

Azerbaycan ordusuna direnemeyen Ermenistan askerlerinin mevzilerini bırakarak kaçtığı anların fotoğrafı paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 21:42:00 -
Bayraktar göklerdeyken yürümek en iyi çözüm

Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik sürüyor. Azerbaycan ordusuna karşılık veremeyen Ermeni askerlerinin mevzilerinin bırakarak kaçtığı anların görüntüleri insansız hava aracının (İHA) kamerası tarafından kaydedildi.

Ermenistan askerleri tahrik ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin, Azerbaycan ordusunun Laçın ili yönünde mevzilerini hedef almaya devam ettiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Ermenistan birliklerinin, Azerbaycan ordusunun Laçın ili yönünde mevzilerine 82 ve 120 milimetrelik havan topları ile ateş açtığını ve Azerbaycan ordusu tarafından karşı önlemlerin alındığı kaydedildi.

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