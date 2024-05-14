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Ekonomi Bayraktar duyurdu: Nahçıvan doğal gazı Türkiye üzerinden teslim edilecek! Azerbaycan ile Türkiye arasında plan
Ekonomi

Bayraktar duyurdu: Nahçıvan doğal gazı Türkiye üzerinden teslim edilecek! Azerbaycan ile Türkiye arasında plan

Yeniakit Publisher
2024-05-14 15:52:00 - 2024-05-14 17:55:39
Bayraktar duyurdu: Nahçıvan doğal gazı Türkiye üzerinden teslim edilecek! Azerbaycan ile Türkiye arasında plan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar "Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması için bu anlaşmayla mutabakata varmış oluyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar "Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması için bu anlaşmayla mutabakata varmış oluyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye-Azerbaycan Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"ne katıldı.

Bayraktar "Bu kış Nahçıvan'ın doğal gazı Türkiye üzerinden teslim edilecek. En kısa sürede bu hattı (Iğdır -Nahçıvan) devreye almaya planlıyoruz" ifadesini kullandı.

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