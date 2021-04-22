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Teknoloji Bayraktar AKINCI TİHA'dan Türkiye'ye güzel, düşmanlara ise kötü haber
Teknoloji

Bayraktar AKINCI TİHA'dan Türkiye'ye güzel, düşmanlara ise kötü haber

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, yaptığı ilk atış testini başarıyla tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 18:55:00 - 2021-04-22 19:34:31

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) liderliğinde yürütülen proje kapsamında, BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan ilk atış testini başarıyla tamamladı.

Akıllı mühimmatlar ile havalandı

Daha önce birçok testi başarıyla gerçekleştiren Türkiye'nin ilk insansız taarruzi hava aracı olan Bayraktar AKINCI, ilk atış testi için kanat altındaki salanlarında Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen bir adet MAM-C, bir adet MAM-L ve ilk kez kullanılan bir adet MAM-T akıllı mühimmatları ile havalandı. Mühimmatlı uçuş test kampanyasının ilk uçuşu AKINCI PT-3 ile 17 Nisan'da icra edildi. 21 Nisan'da mühimmatlı ikinci test uçuşu yapılırken, 22 Nisan 2021'de ise ilk atışlar gerçekleştirilmiş oldu.

Tam isabetle vurdu

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden yönetilen test sırasında AKINCI TİHA'dan lazer hedefleme ile gönderilen harp başlığı bulunmayan cansız test mühimmatlarının üçü de tam isabetle hedefleri vurmayı başardı.

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