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Ekonomi Bayraktar AKINCI TİHA 1.360 kilogram yükle uçtu
Ekonomi

Bayraktar AKINCI TİHA 1.360 kilogram yükle uçtu

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA kabiliyetlerini adım adım geliştiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 12:16:00 -
Bayraktar AKINCI TİHA 1.360 kilogram yükle uçtu

Bayraktar AKINCI TİHA, Çorlu’da devam eden tasarım doğrulama faaliyetleri kapsamında SSB ile kullanıcı kuvvetlere ait resmi heyetlerin huzurunda yaptığı uçuşta 3000 libre (1.360 kilogram) faydalı yükle havalandı. Kalkış ağırlığı 6 tonu (6.049 kilogram) geçen AKINCI, tam yüke yakın faydalı yük ile güçlü bir performans sergileyerek 30 bin feet (9 bin 144 metre) irtifaya kadar yükseldi. 9 Temmuz’da gerçekleşen uçuşta gövde altında TÜBİTAK SAGE tarafından yerli olarak geliştirilen NEB (Nüfuz Edici Bomba) ile havalanan AKINCI, bu uçuşta 13 saat 24 dakika havada kaldı.

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