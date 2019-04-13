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Bayraklı’nın Perileri Play-Off’ta

Türkiye Kadınlar Basketbol 1.

13 Nisan 2019 Cumartesi 12:09
Bayraklı’nın Perileri Play-Off’ta

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Bayraklı Belediyesi Kadın Basketbol Takımı 30 maçlık zorlu lig serüvenini 49 puanla 4’üncü sırada tamamlayarak play off oynama hakkı kazandı. Ligin son haftasını galibiyetle tamamlayan Bayraklı’nın perileri, gözünü Süper Lig’e dikti.


Bayraklı Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’ndaki Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi son maçında Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı’nı ağırladı. Sezonun son maçında Bayraklı’nın perileri ilk yarısını 29-32 geride tamamladığı karşılaşmayı, 59-54 kazanmasını bildi. Bayraklı’nın kızları bu sonuçla 30 maçlık lig maratonunda 19 galibiyet 11 mağlubiyet ile 49 puan toplayarak ligi 4. sırada bitirdi.



Hedef süper lig


Son karşılaşmada alınan sonuçla bir üst lige yükselmek için play off oynamaya hak kazanan Bayraklı’nın perileri, ligi 7. sırada bitiren Bursa BŞB’nin rakibi oldu. Süper lig hedefiyle mücadele edecek takım serideki ilk maçını 21 Nisan Pazar, Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda, ikinci maçını ise; 24 Nisan Çarşamba, Bursa Yıldırım Şahin Başol Spor Kompleksi’nde oynanacak. Seride 2 galibiyet alan takım bir üst tura yükselecek.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 12:09
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