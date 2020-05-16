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Bayraklılı çocuklar 100. yıla iz bıraktı

Bayraklı Belediyesi tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla “100.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:38:02 -
Bayraklılı çocuklar 100. yıla iz bıraktı

Bayraklı Belediyesi tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla “100. Yıla İz Bırak” başlığı altında düzenlenen “Umutla 23 Nisan” etkinliği sona erdi. İnternet üzerinden şiir, resim, şarkı, öykü gönderen Bayraklılı 275 çocuğa satranç takımı hediye edilerek katılım belgesi verilecek.


Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından korona virüs salgını dolayısıyla evlerinde kalmak zorunda olan çocuklara yönelik düzenlenen “Umutla 23 Nisan” etkinliğine 275 çocuk katıldı. Bayraklı Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden duyurusu yapılan proje kapsamında geçtiğimiz ay kurulan www.umutla23nisan.bayrakli.bel.tr internet adresi üzerinden çocuklar şiir, şarkı, resim ve öykülerini gönderdi. 112 şiir, 98 resim, 55 şarkı ve 10 öykü ile etkinliğe renk katan çocuklar, Bayraklı Belediyesi tarafından ödüllendirildi. Proje ekibine iletilen eserler müdürlüğün sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.



"Güzel günler yakın"


Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, çocuklar için hazırlanan katılım belgesinde, “Ortaya koyduğunuz umut ve neşe 23 Nisan’ın ruhuna yakışır bir iz bıraktı; etkinliğimize anlam kattı. Bu yıl salgın nedeniyle internet üzerinden gerçekleşen etkinliğimizi, sonraki yıllarda daha büyük coşkuyla hep birlikte kutlayacağız. Güzel günler yakın! Hepinizi sevgiyle selamlıyorum” dedi.

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