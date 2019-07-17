0553 313 94 23

Bayraklı’da 32 takımın katılımıyla gençlik futbol turnuvası

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, merakla beklenen gençlik futbol turnuvası, Manisa, Aydın ve İzmir’den 32 takımın katılımıyla başladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:06
Bayraklı’da 32 takımın katılımıyla gençlik futbol turnuvası

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, merakla beklenen gençlik futbol turnuvası, Manisa, Aydın ve İzmir’den 32 takımın katılımıyla başladı. Turnuvanın ilk vuruşunu ise Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal yaptı.


Bayraklı Belediyesi, 2008 doğumlu futbolcu gençler için turnuva düzenledi. Turnuvaya; Aydın, Manisa ve İzmir’den 32 takım katılım sağladı. İlk gün, A grubunda bulunan Pınargücü-Karşıyaka Demirköprü ile Urla Belediyesi-Çay Mahalle Demirköprü takımları karşı karşıya geldi. Turnuvanın ilk vuruşunu ise Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal yaptı.


Turnuvanın açılışına katılan Başkan Sandal, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "İstiyoruz ki; bu tür faaliyetleri birazcık daha artırarak, niteliği ile daha sağlıklı alana taşıyarak, gençlerimizi daha güzel yarınlara hazırlayalım. Şimdi karşımda 11 yaşında pırıl pırıl gençlerimiz var. Bu gençlerimiz inanıyorum ki; ileride hem okullarında hem ilgili yetenekleriyle spor dallarında çok çok başarılı olacaklar. Bu çocukları bugün burada görmek bizim için, bir yerel yönetici olarak oldukça kayda değer bir durum. O yüzden spor kulüpleri yöneticilerini, hocalarını, antrenörlerini hepsini kutluyorum" dedi.


Bayraklı Belediyesi Gençlik Futbol Turnuvası finalinin, 31 Temmuz’da oynanacak maç ile son bulacağını öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatalı parka vatandaş müdahalesi
    1. Hatalı parka vatandaş müdahalesi
    2. Horlamayı kesen ev yapımı ilaçlar
    3. Başkan Kılca Çengilti’de asfalt..
    4. Jigolo olmak istedi, 4 bin lira..
    5. Rize Valisi Çeber ve Belediye Başkanı..
    6. Sultanbeyli'de erkek cesedi bulundu
    7. Tunceli'de acı tesadüf! İkisi de şehit..
    8. Babasının canı pahasına yangından..
    9. Kuşadası’na Temmuz ayında ikinci..
    10. Mağarada tanksavar füzesi ve drone ele..
    11. Suda yaşanan can pazarı kamerada
    12. Tarihi eser kaçakçıları jandarma..
    13. İyaz bin Ganem kimdir nerelidir? İyaz..
    14. Yeni Malatyaspor Sivasspor ile..
    15. Bir babadan daha, oğlunun peşini..
    16. İzmir buluşmaları "Tarım ve Sağlıklı..
    17. Fransız sağının güçlü ismi Le Pen:..
    18. Trabzonspor, Avusturya'da 5 hazırlık..
    19. Milli servet hurdaya çıktı, 8 yıldır..
    20. İran'dan "Savunma yapımız kırmızı..
    21. Ford, Dünya Emoji Günü'nü "Pick-up"..
    22. Trafik kazaları’Bu Yolda Hep..
    23. Şehit ikiz polislerine kabrine hayrat..
    24. İtalyan yazar Andrea Camilleri..
    25. Hatay’da bir eve ait depoda yangın
    26. Boksta milli mesai
    27. Başkan Güder, şampiyon sporcuları..
    28. MSB: "Pençe-2 Harekâtı’nda tespit..
    29. Putin'den Avrupa Birliği'ne çağrı:..
    30. İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’