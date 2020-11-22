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Gündem Bayrakçı'dan CHP'ye Biden tepkisi: Satılmış sizsiniz ulan
Gündem

Bayrakçı'dan CHP'ye Biden tepkisi: Satılmış sizsiniz ulan

CHP'li Ahmet Ünal Çeviköz'ün ABD'nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden ile ilgili yaptığı açıklamada "Beklentimiz Türk demokrasisi vurgusu yapması" şeklindeki sözleri Sonar araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı'yı çileden çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 00:07:00 -

Sonar araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, CHP'li Ahmet Ünal Çeviköz'ün ABD Başkanı seçilen Joe Biden'a gönderdiği mesajda "Beklentimiz Türk demokrasisi vurgusu yapması" sözlerine sert tepki gösterdi. Bayrakçı, CHP'ye "Satılmış sizsiniz ulan." diyerek sert çıktı.

Bayrakçı'nın açıklamaları şöyle:

Türkiye'de yükselen iki değer var. Milliyetçilik ve Atatürkçülük. Bütün Türkiye'de yapılan araştırmalarda bu var. Araştırmalarda, sosyalistim ve solcuyum diyen yüzde 4,5 tüm Türkiye'de ya bu nasıl köşeli jetondur. Biden demiş ki bir çeşit darbeyle deviremedik. Muhalefetle birlikte devireceğiz diyor. Sorunca da az oy alıyorsanız. Türk milleti böyle diyorlar. Yok ya, sen bu millete bir şey diyemezsin, suçlayamazsın. Biden "Muhalefetle bu siyasi iktidarı devireceğiz" dedi. Önceden tebrik ederler, sonra da CHP'li Ünal Çeviköz de mesaj yolluyor Biden'a şunu demesini bekliyor. Sana be, bize ne be, Biden Türkiye'yi sevmiyor. Biden kim kardeşim ya, bir konuşması var. Türkiye şunu yaptı bunu yaptı diyor. Kuzey Suriye'de Türkiye öyle bir şey yaptı ki seçilirsem bunun hesabını soracağım diyor. Tuh Allah belanı, CHP'ye rakip gerekmiyor. Kırılamaz bir rekoru kırdılar iktidarın aldığı oyun her zaman yarısını aldı.

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