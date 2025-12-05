  • İSTANBUL
Gebze’de vicdansız saldırı: Yaşlı adamın altın çantasına pusu kurdular

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gebze’de vicdansız saldırı: Yaşlı adamın altın çantasına pusu kurdular

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 74 yaşındaki Zeki Aydın, evinin önünde iki gaspçının hedefi oldu. Kuyumcudan dönen ve elindeki yaklaşık 8 milyon lira değerinde altın ve para dolu çantayı vermemek için direnen yaşlı adam, kasklı şüpheliler tarafından darbedilerek yerde sürüklendi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan bu vicdansız gasp olayının ardından yaralanan Aydın, "30-40 senelik emeğim bir çete tarafından zorla alındı" diyerek Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanına seslenerek yardım talebinde bulundu.

#1
Foto - Gebze’de vicdansız saldırı: Yaşlı adamın altın çantasına pusu kurdular

Gebze’de yaşayan Zeki Aydın, evinin önünde iki şüphelinin saldırısına uğradı. Akşam saatlerinde aracını park eden Aydın, darbedip yerde sürükleyen gaspçılar, 8 milyon liralık altın ve para dolu çantayı alıp kaçtı. Dehşet anları kameraya yansırken, yaşadıklarını anlatan yaşlı adam, "Emeklerimi zorla, vura vura aldılar" açıklaması yaptı.

#2
Foto - Gebze’de vicdansız saldırı: Yaşlı adamın altın çantasına pusu kurdular

Olay, 24 Kasım'da Tavşanlı Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Aydın (74), yılların birikimi olan altınlarını bozdurmak amacıyla kuyumcuya gitti. İşlemi gerçekleştirmekten vazgeçen Aydın, akşam saatlerinde evine döndü. Aracını garajına park eden ve elindeki çantayla evine yönelen Aydın, kasklı bir şüphelinin saldırısına uğradı.

#3
Foto - Gebze’de vicdansız saldırı: Yaşlı adamın altın çantasına pusu kurdular

Aydın ile şüpheli arasında yaşanan boğuşmaya, motosikletle olay yerinde bekleyen diğer saldırgan da dahil oldu. Yaşlı adamı darbederek yerde sürükleyen zanlılar, içinde ziynet eşyası ve para bulunan çantayı alarak kayıplara karıştı. Gasp anı ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Zeki Aydın, hastane işlemlerinin ardından şikayetçi oldu. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

#4
Foto - Gebze’de vicdansız saldırı: Yaşlı adamın altın çantasına pusu kurdular

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Zeki Aydın, yaklaşık 30-40 yıllık emeğinin bir anda çalındığını belirterek yetkililerden yardım istedi. “DEĞERİ 8 MİLYON LİRA CİVARINDAYDI” Aydın, olay günü akşam ezanı sıralarında evine döndüğünü belirterek, çantadaki birikimin kaynağını ve o gün yaşananları şöyle aktardı: "Karayollarından istimlak bedeli olarak elime geçen birikimim vardı. Daha önce kuyumculuk yaptığım için altın işini biliyorum; düştüğü zaman alıyor, yükseldiği zaman satıyorum. Hatta kuyumculara lazım olduğunda onlara da veriyorum. O gün 3-4 kuyumcuya uğradım, iki tanesinde çantadakileri çıkardım. Tezgahta altınları gördüler. Çantada Ata altını, bilezik gibi çeşitlerin olduğu yaklaşık 1 kilo 300 gram civarında altın vardı. Değeri de aşağı yukarı 8 milyon lira civarındaydı."

#5
Foto - Gebze’de vicdansız saldırı: Yaşlı adamın altın çantasına pusu kurdular

“30 METREYE YAKIN SÜRÜKLEDİLER” Saldırı anını detaylarıyla anlatan Aydın, "Arabamla gelip garajıma girdim. Elimde ekmek poşetleri ve altın dolu çanta ile garajdan çıktım. Tam evin önüne geldiğimde karşımda genç zannettiğim birini gördüm. Bana adres sorar gibi yaptı ancak kafasında kask olduğu için ve hava karardığı için şüphelendim. Hırsız olduğunu anladığım anda üzerime atlayıp çantama sarıldı. Epey boğuştuk, bağırdım ama çantayı vermedim. O sırada köşede motosikletle bekleyen diğer arkadaşı ona yardıma geldi. İkisi birden bana vurdu, beni 30 metreye yakın sürüklediler. Bu arada ben artık dayanamadım. Sonunda çeke çeke vura vura çantayı elimden alıp siyah bir motosikletle köyün aşağısına doğru kaçtılar" dedi. “EMEKLERİMİ ZORLA, VURA VURA ALDILAR” Yaşlı adam, olay sırasında yaralandığını ve hastanede tedavi gördüğünü dile getirerek, gözyaşlarına hakim olamadı. Emeklerinin çalındığını söyleyen Zeki Aydın, "Bu yaşıma geldim, 30-40 senedir çoluğuma çocuğuma, torunlarıma bir faydam olsun diye çalışıp emek verdim. Bir çete gelip emeklerimi zorla ve vura vura aldılar. Gırtlağımın altına bir cisim batırdılar, dikiş atıldı. Vücudumdaki morluklar ve yaralar hala duruyor. Çok mağdur durumdayım. Yetkililere sesleniyorum; Sayın Cumhurbaşkanım, 20 senedir size oy verdim, güvendim. Sayın İçişleri Bakanım, bu işle ilgilenmenizi istiyorum. Devletimizin imkanlarıyla bu mağduriyetimin giderilmesi için yardım bekliyorum. Lütfen sesimizi duyun" ifadelerini kullandı.

