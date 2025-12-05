  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kültür - Sanat Kitap dünyasında tartışma: “Yapay zeka yazabilir, ama okur kabul eder mi?”
Kültür - Sanat

Kitap dünyasında tartışma: “Yapay zeka yazabilir, ama okur kabul eder mi?”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kitap dünyasında tartışma: "Yapay zeka yazabilir, ama okur kabul eder mi?"

Yapay zekâyla üretilen kitaplara temkinli yaklaşan Daunt, bu içeriklerin raflara girip girmeyeceğinin teknolojiye değil okurların tercihine bağlı olacağını vurguluyor.

Waterstones'un genel müdürü, Daunt Books'un kurucusu, Barnes & Noble'ın CEO'su James Daunt, bu gelişmenin yakın zamanda yaşanmayacağına dikkat çekti ve yapay zeka üretimi kitapların satışının okura bağlı olduğunu belirtti. Daunt, Waterstones'un lojistik faaliyetlerinde yapay zekayı kullandıklarını fakat yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği mağazaların dışında tutmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi. 

"Kitapçılarımızın yapay zekayla üretilen kitapları öne ve merkeze koyacağını düşünüyor muyum? Hiç sanmıyorum" diyen Daunt, teknoloji şirketlerinin yapay zekaya trilyon dolar harcadığının altını çizdi. Daunt, bu şirketlerin bir sonraki Savaş ve Barış'ı üretebileceğine de vurgu yaptı.

Yapay zeka kullanılarak üretilen kitapları satmaktan nefret edeceklerini dile getiren Daunt, okurların kitabı okumak istemesi halinde satış yapacaklarını belirtti.

Cambridge Üniversitesi'nin geçen ay yayınladığı bir rapora göre, yayınlanmış yazarların yarısından fazlası yapay zekanın yerlerini almasından endişe duyuyor. Üçte ikisi, çalışmalarının üretken yapay zeka araçlarının arkasında yatan büyük dil modellerini eğitmek için izinsiz veya ücretsiz olarak kullanıldığını da ifade ediyor.  

Gazze'nin Cennet Kuşları: Genç kalemlerden tarihe not düşen çarpıcı bir kitap
Gazze'nin Cennet Kuşları: Genç kalemlerden tarihe not düşen çarpıcı bir kitap

Kültür - Sanat

Gazze'nin Cennet Kuşları: Genç kalemlerden tarihe not düşen çarpıcı bir kitap

42 muhabirin gerçek tanıklıkları kitap oldu
42 muhabirin gerçek tanıklıkları kitap oldu

Aktüel

42 muhabirin gerçek tanıklıkları kitap oldu

Balkan şehirlerinin sırları kitapta toplandı! Osmanlı Avrupa’sına yeni bir pencere açıldı
Balkan şehirlerinin sırları kitapta toplandı! Osmanlı Avrupa’sına yeni bir pencere açıldı

Kültür - Sanat

Balkan şehirlerinin sırları kitapta toplandı! Osmanlı Avrupa’sına yeni bir pencere açıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23