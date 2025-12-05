Kitap dünyasında tartışma: “Yapay zeka yazabilir, ama okur kabul eder mi?”

Waterstones'un genel müdürü, Daunt Books'un kurucusu, Barnes & Noble'ın CEO'su James Daunt, bu gelişmenin yakın zamanda yaşanmayacağına dikkat çekti ve yapay zeka üretimi kitapların satışının okura bağlı olduğunu belirtti. Daunt, Waterstones'un lojistik faaliyetlerinde yapay zekayı kullandıklarını fakat yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği mağazaların dışında tutmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

"Kitapçılarımızın yapay zekayla üretilen kitapları öne ve merkeze koyacağını düşünüyor muyum? Hiç sanmıyorum" diyen Daunt, teknoloji şirketlerinin yapay zekaya trilyon dolar harcadığının altını çizdi. Daunt, bu şirketlerin bir sonraki Savaş ve Barış'ı üretebileceğine de vurgu yaptı.

Yapay zeka kullanılarak üretilen kitapları satmaktan nefret edeceklerini dile getiren Daunt, okurların kitabı okumak istemesi halinde satış yapacaklarını belirtti.

Cambridge Üniversitesi'nin geçen ay yayınladığı bir rapora göre, yayınlanmış yazarların yarısından fazlası yapay zekanın yerlerini almasından endişe duyuyor. Üçte ikisi, çalışmalarının üretken yapay zeka araçlarının arkasında yatan büyük dil modellerini eğitmek için izinsiz veya ücretsiz olarak kullanıldığını da ifade ediyor.