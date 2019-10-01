Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) 2019-2020 akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye olarak akan tarihi izleyen değil katkı sağlayan hatta senaryoyu kaleme alanlardan olmak istediklerini belirtti. Hayallerini sadece bu ülke için değil bölge ve dünya için kuracaklarını anlatan Dönmez, “Artık hayallerimiz Türkiye ile sınırlı değil” dedi. Dönmez, son dönemde Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere de değinerek “Meselenin teknik boyutu kadar hukuki, diplomatik ve ekonomik yönleri de var. Doğu Akdeniz’de kararlığımızı, hakkımızı, hukukumuzu sizler savunacaksınız. Bugün 4 gemiyle ay yıldızlı bayrağımızı Doğu Akdeniz’in her bir karışında dalgalandırıyoruz. Milletimize müjdeli haberler vermek için ekiplerimiz gece gündüz büyük bir özveriyle çalışıyor” diye konuştu.