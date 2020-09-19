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Aktüel Bayrağı alevlere teslim etmediler
Aktüel

Bayrağı alevlere teslim etmediler

Kastamonu'daki orman yangınında alevlerin sıçradığı köyü son ana kadar korumaya çalışan görevliler ve vatandaşlar, yangının etkisini artırmasına rağmen bir çardakta dikili bulunan Türk bayrağını almadan bölgeden ayrılmadı - Muhtar Celal Kılınç: - "Yangın köyü sarmak üzereyken bayrağımızı gördük. Bayrak bizim için kutsaldır. Yangını durduramayacağımızı, köyü kurtaramayacağımızı anlayınca son anda bayrağımızı alıp ayrıldık"

Yeniakit Publisher
2020-09-19 11:08:19 -
Bayrağı alevlere teslim etmediler

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangınında, yangının sıçradığı köyü son ana kadar korumaya çalışan görevliler ve vatandaşlar, alevlerin önüne geçemeyeceklerini anlayınca burada dikili bulunan Türk bayrağını alarak bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç köyü Dumanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan ve 2 gün sonra kontrol altına alınan yangında Tekeoğlu Mahallesi'ndeki 4 ev ile 4 samanlık da kullanılamaz hale geldi.

Yangının büyümesi üzerine, köy sakinleri ve vatandaşlar, alevlerin mahalleye sıçramaması için ellerinden geleni yaptı. Yangını durduramayacağını anlayan vatandaşlar ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı görevliler, mahallenin girişindeki çardağın üzerinde bulunan Türk bayrağını alevlerin gelmesine saniyeler kala alarak mahalleyi terk etti.

- "Bayrak bizim için kutsaldır"

Derekaraağaç köyünün muhtarı Celal Kılınç, AA muhabirine, bölgede son yılların en büyük yangınının yaşandığını söyledi.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda görevlinin geldiğini aktaran Kılınç, "Yangın esnasında köy sakinleri, çevre köylerden gelenler ve orman muhafaza memurları ile birlikte Tekeoğlu Mahallesi'ni kurtarmaya çalıştık. Son ana kadar kurtarabilmek için mücadele ettik ama ne yazık ki olmadı." dedi.

Köyün girişindeki Türk bayrağını fark ettiklerini dile getiren Kılınç, "Son ana kadar uğraştık ama rüzgar çok fazlaydı. Yarım saat içerisinde her şey oldu. Yangın köyü sarmak üzereyken bayrağımızı gördük. Bayrak bizim için kutsaldır. Yangını durduramayacağımızı, köyü kurtaramayacağımızı anlayınca son anda bayrağımızı alıp ayrıldık. Bayrağı aldıktan sonra diğer bölgelerde yangını kontrol altına almak için mücadele ettik." diye konuştu.


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