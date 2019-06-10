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Baymak’ın hedefi dünyanın 10 markasından biri olmak

Baymak Üst Yöneticisi Ender Çolak:- "Hedefimiz Baymak'ı iklimlendirme pazarında dünyanın ilk 10 markasından biri haline getirmek""- "2018'de sektörde yaşanan yüzde 5 küçülmeye rağmen Baymak olarak kombide adetsel bazda yüzde 9 büyüyerek pazar payımızı yüzde 11'den yüzde 13'e çıkarttık"- "Rotamızı ihracata çevirdik. İhracat ciromuzu 2019'da avro bazında yüzde 15 artırmayı hedefliyoruz"

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:49
Baymak’ın hedefi dünyanın 10 markasından biri olmak

İSTANBUL (AA) - Baymak Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak, "Baymak'ı iklimlendirme pazarında dünyanın ilk 10 markasından biri haline getirmeyi" hedeflediklerini bildirdi.

Çolak, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 50. yaşını kutlayan Baymak'ın hem yurt içinde hem de yurt dışında hızlı büyümesini sürdürdüğünü aktardı.

Hedeflerinin, "Baymak'ı iklimlendirme pazarında dünyanın ilk 10 markasından biri haline getirmek." olduğunu belirten Çolak, 2018'de sektörde yaşanan yüzde 5 küçülmeye rağmen Baymak olarak kombide adetsel bazda yüzde 9 büyüdüklerini ve pazar paylarını yüzde 11'den yüzde 13'e çıkarttıklarını vurguladı.

Çolak, yeni dönem için ihracata odaklandıklarını kaydederek, "Zorlu bir dönemden geçiyor olabiliriz ama çalışmaktan ve üretmekten asla vazgeçmemeliyiz. Biz de rotamızı ihracata çevirdik. İhracat ciromuzu 2019'da avro bazında yüzde 15 artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirketin faaliyet alanıyla ilgili olarak hatırlatmada bulunan Çolak, "Baymak, Avrupa teknolojisini Türkiye pazarına taşıyarak, ısıtma, soğutma, su ısıtıcıları, su teknolojisi ve yenilenebilir enerji kategorilerinde tasarruf, yüksek verim ve son teknoloji temelli yatırımlarla üretim, ihracat ve ithalat yapıyor." bilgilerini verdi.

- "Kadın oranı ülke ortalamasının iki katından fazla"

Çolak, şirket yönetimindeki kadın oranının da önemli olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Başarılarımızın ve yenilikçi bakış açımızın sırlarından birisi de şirket yönetiminde kadın oranımızın çok yüksek olması. En son yayınlanan TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması verilerine bakıldığında Baymak, yönetimindeki kadın oranı, Türkiye ortalamasının iki katından fazla. Türkiye genelinde kadınların yönetimde yer alma oranları yüzde 17,3 iken bu oran Baymak'ta yüzde 40,9.

Yeni dünyada tüketici alışkanlıkları artık fiyat odaklı olmaktan çıktı. Günümüz tüketicisi artık, farkındalığı yüksek, toplumsal fayda odaklı markaları tercih ediyor. Biz, hem müşterimiz hem de çalışanımız için "İşimiz sizi anlamak" diyoruz. Her geçen gün yenilenen dijital iş yapış şekillerini kendi iş yapış şekillerimize entegre ediyoruz. İnsanların sadece evlerini değil, yüreklerini de ısıttığımıza inanıyoruz."

Çolak, teknolojideki değişimin sektördeki ürünlere ve tüketici taleplerine etkisine ilişkin, şu bilgileri verdi:

"Connected ürünler iklimlendirme sektöründe de daha fazla önem kazanmaya başladı. Baymak cihazları artık istediğiniz yerden kontrol edilebiliyor. Bu alanda kısa vadede hayatımıza girecek yeni teknolojiler var. Binalardaki enerji kaynak yönetiminin en işi şekilde kullanılması için hem kendi başına hem de cihazların birbirleri ile konuşacağı bağlı sistemlerle kontrol edilmesi sağlanacak. Bunun oluşturacağı maliyet avantajı ise hem tüketici hem de yatırımcı açısından son derece önemli olacak."

- Dünyanın dört bir yanına ihracat

Çolak, Baymak'ın ihracat yaptığı ülkelere değinerek, yılın ilk aylarında ihracatlarının özellikle Bağımsız Devletler Topluluğu'na gerçekleştiğini aktardı.

Ukrayna ve Irak'ta belirgin bir artış yaşandığını kaydeden Çolak, Almanya'nın boyler ihtiyacını ve Fransa'nın kazan tedarikini Baymak'ın sağladığını, Rusya başta olmak üzere Doğu bloğu ülkelerindeki kombi üretimlerinin bir kısmını Tepeören fabrikasında üretmeye başladıklarını bildirdi.

Çolak, "Ayrıca ABD'nin boyler üretimi de Baymak tarafından karşılanıyor. Hedefimiz kendi sektörümüz içerisinde Baymak'ı dünya pazarında yer alan ilk 10 markadan biri haline getirmek. Mayıs ayında Turquality Marka Destek Programı'na dahil olduk. Bu destekle birlikte yurtdışı pazarlarda marka bilinirliğimizi ve pazar payımızı daha da artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:49
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