Baymak kombi servisi
Yoğuşmalı kombi, bacadan atılan su buharın oğuşturup suya dönüştürür. Bu işlemden kazanılan enerjiyi mevcut sisteme katarak verim artışı sağlar. İdeee Baymak yoğuşmalı kombinin yanında Baymak Duotec ve Duotec Compact, Brötje Novadens ve Novadens Extra, Lambert LPY ve Dolcevita DPY modelleri de bulunmaktadır. Peki Baymak kombi servisi almak isteyenler Baymak kombi servisi telefon numaralarını nereden öğrenir? İşte Baymak kombi servisi adres bilgileri.
Türkiye’nin önde gelen üretici firmalarından olan Baymak’ın Türkiye genelinde, bine yakın bayisi, 2 bin 100’den fazla satış noktası ve bin 500’ün üzerinde teknik servis elemanı mevcuttur. Baymak, İstanbul Tepeören’de iki üretim tesisi ile müşterilerine hizmet vermektedir.
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Baymak İstanbul Anadolu bayi adresleri
Harput Doğalgaz San ve Tic. Ltd. Şti.
0216 306 53 13
Çavuşoğlu Mah. Yakacık Cad. N:46 Kartal- İSTANBUL
0543 778 08 58
Krc Proje Müh. A.Ş.
0216 365 11 61
Ferhat Paşa Mah. 93.Sk. No:26-28 Ataşehir/İstanbul
0533 052 22 76
Alsa Isıtma Soğutma İnş. San. Ve Tic. Ltd. Ştiç
0216 576 49 45
İnönü Mah. Narçiçeği Sok. No:19/A Ataşehir - İSTANBUL
0533 561 15 09