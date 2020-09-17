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Aktüel Baymak bayileri artık Baymaklife ile kazanıyor
Aktüel

Baymak bayileri artık Baymaklife ile kazanıyor

Baymak Üst Yöneticisi Ender Çolak: - "İklimlendirme sektöründeki önemli bir ihtiyaçtan yola çıkarak hayata geçirdiğimiz Baymaklife’ın yakın bir gelecekte tüm sektör paydaşları için sektörümüzün gündemini yakından takip edebilecekleri bir adres olacağını öngörüyoruz" - "Geleceğin taahhütçülerini tek bir çatı altında toplayacak olan bu dijital platformun, Baymak Akademi’den sonra sektörümüzün dönüşümünde önemli bir misyona karşılık geleceğine inanıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-09-17 14:36:28 -
Baymak bayileri artık Baymaklife ile kazanıyor

İSTANBUL (AA) - Baymak Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak, "Baymaklife’ın yakın bir gelecekte tüm sektör paydaşları için sektörümüzün gündemini yakından takip edebilecekleri bir adres olacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Baymak sürprizlerle dolu Baymaklife dünyasını iş ortaklarının kullanımına sundu. Baymaklife ayrıcalıklar dünyasında kullanıcılar Baymak’a dair yenilik ve kampanyalardan ilk elden haberdar olurken, Bireysel Emeklilik (BES) desteği veya hediye puanlar kazanmaya devam ediyor. Kullanıcılar, BES desteği yerine puan seçimi yaparak da Baymaklife’ın ayrıcalıklarından faydalanabiliyor. Bakiyelerinde biriken puan karşılığında market veya akaryakıt çeki ya da Baymak’ın sevimli sincabı Bayki oyuncağı gibi birçok hediye kazanıyor. Baymaklife’ta bayiler kendi kampanya takiplerini portal ekranlarından yapabiliyor. Sistem içinde kazanılan puanlarla liderlik tablosundaki sıralamalarını görerek kullandıkça kazanmaya devam ediyorlar.

- Baymaklife geleceğin taahhütçülerini tek çatı altında topluyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baymak CEO’su Ender Çolak, şirketin yenilikçi platformu Baymaklife ile sektörün ileriki süreçte kapsamlı bir şekilde yaşayacağı dijital dönüşüm sürecinde paydaşlarını desteklemeyi hedeflediğinin altını çizdi. Çolak, şunları kaydetti:

"İklimlendirme sektöründeki önemli bir ihtiyaçtan yola çıkarak hayata geçirdiğimiz Baymaklife’ın yakın bir gelecekte tüm sektör paydaşları için sektörümüzün gündemini yakından takip edebilecekleri bir adres olacağını öngörüyoruz. Baymaklife’ın taahhütçülere sağlayacağı önemli kazanımların yanında şahsi uzmanlıklarını da ilerletebilecekleri, bilgiye kolayca erişebilecekleri aynı zamanda uygulama da yapabilecekleri interaktif bir platform olma hedefiyle tasarladık. Geleceğin taahhütçülerini tek bir çatı altında toplayacak olan bu dijital platformun, Baymak Akademi’den sonra sektörümüzün dönüşümünde önemli bir misyona karşılık geleceğine inanıyorum."

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