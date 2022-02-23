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Teknoloji Baykar'dan müthiş paylaşım: AKINCI TİHA'nın uçuşunu şimşekler takip etti.
Teknoloji

Baykar'dan müthiş paylaşım: AKINCI TİHA'nın uçuşunu şimşekler takip etti.

Baykar firması sosyal medya hesabından AKINCI TİHA'nın uçuşu esnasında arkadan şimşeklerin çaktığı görüntülerin yer aldığı bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Şimşeklerin takibinde bir AKINCI" ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 14:17:00 - 2022-02-23 14:18:11

Baykar Teknoloji tarafından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapıldı. Yapılan videolu paylaşımda AKINCI TİHA'nın uçuşundan bir kare yer aldı.

AKINCI'nın uçuşu gerçekleştirdiği esnada hava şimşeklerin çaktığı görüldü. Paylaşım, "Şimşeklerin takibinde bir AKINCI" sözleriyle yapılırken "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketi de kullanıldı.

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