Baykar'dan insansız savaş uçağı

Baykar, 17 Temmuz’da bir video yayınlamış ve “Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz’u bekleyin ifadelerini kullanmıştı. Firma, dün Twitter’dan Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesinin görsellerini takipçilerine sundu. Görsellerin altına da “MİUS projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz. Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir Kurban Bayramı dileriz” notunu ekledi.

Hedef büyük

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ise Twitter paylaşımında “Hedefimiz, genç mühendis ve teknisyen kardeşlerimle geliştirdiğimiz MİUS prototipinin ilk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında gerçekleştirmek. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanarak teknolojide lider olmak” açıklamalarında bulundu. Bayraktar, paylaşımında MİUS’la ilgili çektiği bir videoya da yer verdi. Bayraktar, videodaki konuşmasında şunları söyledi: “Muharip İnsansız Uçak Sistemi’nin 12 yılı aşkın süredir hayalini kuruyorduk. AKINCI’nın seri üretime geçip olgunlaşmasıyla birlikte son dönemde çalışmalarımız hız kazandı. Geliştirdiğimiz bu projenin devam eden kavramsal tasarımlarını paylaşmış oluyoruz. Halihazırda dünyada bu alanda geliştirme çalışmaları yürütüyor. İnsansız savaş uçaklarının aynen SİHA’larımızda olduğu gibi hava muharebe konseptini değiştireceği öngörülüyor.”

Seyir süratiyle görev yapacak

Bayraktar, MİUS projesini de Bayraktar TB3’te olduğu gibi tümüyle öz kaynaklarla yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti: “MİUS, ses hızına yakın bir seyir süratiyle görev yapacak. Sonraki prototipleri ise ses hızının üstüne çıkarak süpersonik kabiliyette olacak. 1.5 tona yakın mühimmat ve faydalı yük kapasitesine sahip olacak. Hava-Hava, Hava-Yer akıllı füzeleri ve seyir füzeleri taşıyabilecek. Radara az görünür tasarıma sahip olması için mühimmatlarını gövde içinde taşıyabilecek. Radar görünmezliğinin ön planda bulunmadığı görevlerde mühimmatlarını kanat altında da olabilecek. Dünyada bu alanda geliştirilmiş diğer prototiplerden farklı ve büyük bir kuvvet çarpanı oluşturacak en önemli yönü ise TCG Anadolu sınıfındaki kısa pistli gemilerden iniş kalkış yapabilecek olması. Katapult yardımı olmadan TCG Anadolu’dan kalkmasını hedefliyoruz. Yakalama kabloları ve kanca yardımı ile gemiye inebilecek. Hava aracımızın tasarımında dünyadaki diğer insansız savaş uçaklarından ayıran unsur ise dikey kuyrukları ve önde bulunan ‘kanard’ dediğimiz yatay kontrol yüzeyleri. Bu kontrol yüzeyleri sayesinde agresif manevra kabiliyetine sahip olacak. Böylelikle önleme, kaçınma ve yakın muharebe manevralarını geliştirdiğimiz yapay zekâ bilgisayarları sayesinde otonom olarak yapabilecek.”

Karşı muharebe icra edecek

MİUS’ların yapay zekayla donatılmış akıllı filo otonomisi sayesinde dost savaş uçaklarıyla birlikte görev yapabileceklerini anlatan Bayraktar, “Aynı akıllı filo otonomisi kabiliyeti sayesinde MİUS daha yüksek kapasiteye sahip son nesil insanlı savaş uçaklarına karşı muharebe de icra edecek. Hem insansız muharebenin getirdiği tüm üstünlükleri hem de akıllı filo otonomisi ve maliyet etkinliğiyle yeni bir çığır açacağını düşünüyorum” dedi.