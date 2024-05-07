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Teknoloji Baykar'dan gururlandıran başarı! Görüntüleri paylaştılar
Teknoloji

Baykar'dan gururlandıran başarı! Görüntüleri paylaştılar

Yeniakit Publisher
2024-05-07 22:39:00 -
Baykar'dan gururlandıran başarı! Görüntüleri paylaştılar

Türkiye'nin milli savunmasına büyük katkılar sunan Baykar, sosyal medyasından hareketli ve sabit deniz hedefi atışlarının tam isabetle vurulduğunu duyurdu.

Baykar, paylaşımında "Aselflir-500 ile gerçekleşen sabit ve hareketli deniz hedefi atışları başarıyla tamamlandı!" dedi.

İşte o paylaşım;

 

 

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