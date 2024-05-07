Baykar'dan gururlandıran başarı! Görüntüleri paylaştılar
Türkiye'nin milli savunmasına büyük katkılar sunan Baykar, sosyal medyasından hareketli ve sabit deniz hedefi atışlarının tam isabetle vurulduğunu duyurdu.
Baykar, paylaşımında "Aselflir-500 ile gerçekleşen sabit ve hareketli deniz hedefi atışları başarıyla tamamlandı!" dedi.
İşte o paylaşım;
Türk Havacılığının Altın Çağı ????
Gökte ✈️ Bayraktar #AKINCI
Denizde ⚓️ Albatros-S İDA
Aselflir-500 ile gerçekleşen sabit ve hareketli deniz hedefi atışları başarıyla tamamlandı! ✅
???? MAM-L / MAM-T
???? @aselsan ???? @roketsan#MilliTeknolojiHamlesi ????????????
✈️ Bayraktar #AKINCI… pic.twitter.com/FwPd6RCiV0 — BAYKAR (@BaykarTech) May 7, 2024
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