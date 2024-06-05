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Teknoloji BAYKAR'’dan bir ilk: İHA-230 füzesinde göze çarpan değişiklikler! Tüm ülkeler şaşkın şaşkın baktı
Teknoloji

BAYKAR'’dan bir ilk: İHA-230 füzesinde göze çarpan değişiklikler! Tüm ülkeler şaşkın şaşkın baktı

Yeniakit Publisher
2024-06-05 21:19:00 - 2024-06-05 21:23:14
BAYKAR'’dan bir ilk: İHA-230 füzesinde göze çarpan değişiklikler! Tüm ülkeler şaşkın şaşkın baktı

Roketsan ve BAYKAR, (insansız hava aracI) İHA-230 Havadan Atılan Balistik Füze (ALBM)’nin yeni bir test atışını gerçekleştirdi. Dünyayı şaşırtan füzedeki tasarımsal değişiklikler göze çarptı.

Bir süredir Roketsan, satıhtan satha taktik balistik füzesini havadan atılacak şekilde konfigüre ediyor. Son olarak Roketsan, lazer arayıcı başlığa sahip İHA-230 ALBM’in yeni bir test atışını gerçekleştirdi. Baykar üretimi Bayraktar AKINCI TİHA’dan atılan İHA-230 ALBM üzerindeki değişiklikler dikkat çekti.
SavunmaSanayiST’nin derlediği bilgilere göre; İHA-230’un arka kanatçık sayısı arttırıldı. Ayrıca öndeki kanardlar da daha keskin hale getirildi. Böylelikle füzenin stabilizasyonunda ciddi miktarda artış yaşandığı değerlendiriliyor. Yeni tasarım değişikliklerinin, füzenin terminal aşamadaki manevra kabiliyetini arttıracağı üzerinde duruluyor.

Roketsan, İHA-230’a ilaveten İHA-122 ALBM üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Gerek İHA-230 gerekse İHA-122, farklı arayıcı başlıkları kullanabilmeleriyle hasebiyle farklı kullanım konseptlerine uygun füzeler. En önemli özellikleri ise yüksek hıza ve uzun menzile sahip olmaları.

Son olarak Roketsan, TV Arayıcı Başlıklı İHA-122’yi geliştirdi. Lazer arayıcı başlıklı İHA-122/230 metre hassasiyete sahipen, TV Arayıcı Başlıklı İHA-122 ise santimetre hassasiyete sahip. Öte yandan bahsi geçen füze, hedefe varıncaya kadar operatörün kontrolünde olacak ve burun kısmındaki TV Arayıcı Başlık tarafından elde edilen görüntüyü anlık olarak harekat merkezine iletecek.

14 km menzilli MAM-L mühimmatı ile muharebe sahasında ciddi etki uyandıran Baykar-Roketsan ikilisinin, 150km menzilli ve çok daha yüksek hıza/hassasiyete sahip bu iki füzeyle yeni bir konsept oluşturacağı değerlendiriliyor.

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