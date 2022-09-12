Baykar'dan "Bayraktar TB4" hamlesi... Gündeme bomba gibi düştü

Milli imkanlarla BAYKAR tarafından geliştirilen BAYRAKTAR TB2 SİHA, 2014 yılından beri aktif olarak görev yapıyor. Şu ana kadar 300 adetten fazla üretilen BAYRAKTAR TB2, Türk güvenlik birimleri tarafından çok aktif bir şekilde kullanılıyor ve 20’den fazla ülkeye de ihraç edildi.

BAYRAKTAR TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı’nın ardından BAYKAR, TCG ANADOLU gibi deniz platformlarında kullanılmak üzere BAYRAKTAR TB3’ü geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Kanatları katlanabilen ve daha güçlü bir motora sahip BAYRAKTAR TB3’ün, gelecek yıl ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bu gelişmeler yaşanırken Ukraynalı yayın kuruluşu Defence Express, yeni bir BAYRAKTAR SİHA çeşidinin ismini zikretti. Habere göre bu SİHA, “Bayraktar TB4”. Ukraynalı yayın kuruluşu, BAYKAR tarafından Ukrayna’ya açılacak SİHA fabrikasının tasarım fotoğraflarına dayanarak BAYRAKTAR TB4 adında yeni bir SİHA’nın geliştirildiğini iddia ediyor.

Görüntüsü paylaşılan ve Bayraktar TB4 olduğu iddia edilen İHA’nın, genel hatlarıyla BAYRAKTAR TB2 ve TB3’e benzediği ancak gövdesinin çok daha basık olduğu görülüyor. Bu basıklık, ‘radar kesit alanı (RKA)’nın azaltılması açısından oldukça önemli. Zaten oldukça düşük bir RKA’ya sahip olan Bayraktar TB2, hasım hava savunma unsurları tarafından oldukça zor bir şekilde tespit ediliyor.

Bayraktar TB4 adında yeni ve daha düşük RKA’lı bir platform geliştirilmesi durumunda, hava savunma unsurlarının işlerinin daha da zorlaşacağı üzerine duruluyor. Geliştirilmesi durumunda BAYRAKTAR TB4’ün iç silah istasyonlarına sahip olup olmayacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor.

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