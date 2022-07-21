  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem BAYKAR'a kritik ziyaret
Gündem

BAYKAR'a kritik ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Mustafa Şentop, beraberindeki Azerbaycan ve Pakistan Meclis Başkanlarıyla birlikte BAYKAR’ı ziyaret edip incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 20:46:00 -
BAYKAR'a kritik ziyaret

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan "Üçlü Meclis Başkanları İkinci Toplantısı" için İstanbul'da bir araya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Millî Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Raza Pervez Eşref ile beraberlerindeki heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Meclis başkanları ziyaret kapsamında BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen S/İHA'lar hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu. Meclis başkanlarına ziyaretin anısına Bayraktar AKINCI TİHA maketi takdim edildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23