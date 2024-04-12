Baykar'a iftira atmıştı! İBB Başkanı Ekrem'in iletişimcisi, PKK yanlısına soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Baykar'a yönelik "jet yakıtı satmışlar" iftirasında bulunan ve terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen Evren Barış Yavuz hakkında re'sen soruşturma başlattı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iletişim kampanyalarını yöneten ekipten olduğu ortaya çıkan ve PKK yanlısı paylaşımları ile dikkat çeken Evren Barış Yavuz, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılı projelerine imza atan neferlerinden BAYKAR Teknoloji'ye "İsrail'e jet yakıtı satıldı" diyerek çirkin bir iftiraya imza attı.
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İsrail'e jet yakıtı satıldığı iddialarına çok sert tepki göstererek yalanladı. Bayraktar, konuyu yargıya taşıyacaklarının altını çizerek, kazanılan tazminatın Gazze'ye yardım olarak gönderileceğini vurguladı.
Savcılık harekete geçti
Baykar'a "jet yakıtı satmışlar" iftirası atan ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Evren Barış Yavuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.