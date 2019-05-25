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BAYK Kış Trofesi

- Bodrum açıklarında yapılan yarışların son etabında, 39 teknede yaklaşık 350 sporcu mücadele ediyor

25 Mayıs 2019 Cumartesi 17:59
BAYK Kış Trofesi


MUĞLA (AA) - Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen BAYK Kış Trofesi'nin son etabı olan 7. ayak yarışları başladı.

Organizasyonun son etap ilk gün yarışlarına, 39 teknede yaklaşık 350 sporcu katıldı.

IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere 3 ayrı sınıfta düzenlenen yarışlara katılanlar, Bodrum açıklarında coğrafi rotada yelken açtı.

Her sınıf için ikişer yarış planlanan ilk günde ekipler, yelken mücadelesini tamamladıktan sonra Bodrum Milta Marina'ya dönecek.

Yelkencilerin yarın tekrar denize açılacağı ikinci gün yarışlarının tamamlanmasının ardından düzenlenecek ödül töreni ile BAYK Kış Trofesi organizasyonu sona erecek.


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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 17:59
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