Bayındır’daki ilk rezalet değilmiş

Yavuz Selim İstanbul

Bünyesinde 10 sağlık kuruluşu barındıran % 28 hissesi CHP’ye ait İş Bankası’na ait Bayındır Sağlık Grubu’nun hastanelerindeki skandallar bitmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin hissedarı ve yönetimi kurulu üyeleri arasında Murat Karayalçın gibi, Mustafa Kıcaloğlu gibi CHP’lilerin bulunduğu İş Bankası’nın iştiraklerinden Özel Bayındır Hastanesi’nde 79 yaşındaki yoğun bakım hastası Nermin Zeren’e “Böbreğini satacağız” deyip hakaretler edilmiş ve yüzüne para atılmıştı. Dün çıkan yeni görüntülerde ise aynı hastaya ‘Ameno’ adlı Hıristiyan ilahisi eşliğinde hastaya haç işareti yaptırılıp günah çıkarma seansı düzenlendiği görüntüler ise vicdanları kanattı.

Faaliyetler durduruldu 4 kişi tutuklandı

Sağlık Bakanlığı, kuruluşun faaliyetlerini durdururken, 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 4 kişi tutuklandı.

Sağlığına kavuşmak için Bayındır Hastanesi’ne giden ve Bay Kemal’in SSK döneminin 90’lı yıllardaki manzaralarıyla karşılaşanlar, yaşadıkları rezaletleri “şikayetvar.com” sitesi vasıtasıyla duyurdu. Bu kadarına pes dedirten o şikayetlerden bazıları şöyle:

Rezillik kuruluşu

* Yaklaşık 1 ay kadar önce babamın başındaki yağ bezelerini aldırmak üzere prof Dr... *****den randevu aldık. Normalde çok basit bir işlem olarak bilinen işlemden yarı baygın çıktı. İlacın uyuşturması beklenmeden, canlı canlı işlem yapılmış. Kafasında zımba teli unutulmuş. Aldırmak için gittiğimizde adam yerine konmadık, cevap vermeye bile tenezzül etmediler... (Tc Tc;16 Aralık 2021)

* 2021 yılı Aralık ayında babamı götürdüm. Kovid olduğu anlaşıldı ve şehir hastanesine yönlendirildi. 2 gün içinde entübe edip ölüsünü verdiler. Eğer tedaviye başlansa babam kurtulabilirdi. (Mehmet; 16 Nisan)

* İlgisiz, umursamaz, size işlem yaparken bile dedikodu yapıp gülüşen bir ekipleri var... (Nesrin 5 Temmuz)

2 saat bekle sonra gel

* 14.10.21’de kusma, yüksek ateş ve ishal şikayetiyle saat 21.00’de hastaneye geldik. Önce yatakların dolu olduğunu söylediler. Daha sonra boşalan yatağa aldılar, 2 saat geçmişti ve hala muayene olmamıştık. Yaklaşık 10 tane hastası, 5-6 tane hemşiresi, bir doktoru olan özel bir hastanede 2 saat bekleyip de muayene olamamak ne demek? İlgisiz, umursamaz çalışanlarla dolu bir hastane. (İlknur;18 Ekim 2021)

* Ankara Bayındır Hastanesi Söğütözü şubesine acil olarak geldik. Acilden hasta almıyorlarmış. İshal, kusma, ateş ile başvurduk. Polikliniğe yönlendirdiler. 4 yaş çocuğa sedyede serum taktılar. Oğlum altına kaçırdı. Acil tuvalete gitmesi gerek ama ordakilere değil çok uzaktakilere göndermeye kalktılar. Rezil olduk. Bunlar resmen hastaya ayakta müdahale edip para alıyor. Para alırken bari konfor verin. (Ebru; 12 Eylül)

Tedavisiz deva: Su iç!

* Mide bulantım sebebiyle günlerdir yemek yiyemediğim için bu hastaneye gittim. Kayıtta bulunan kişiler “su iç” diyerek kayıt bile açmadı. (Mustafa; 27 Nisan)

* Kızım için gece gittiğim Bayındır Söğütözü Hastanesi pediatri servisinde tahlillerim yapıldı sonuçlar için sabah aranacağım söylendi. 8-9 kez aramama rağmen cevap alamadım. Saat 13.40’a kadar defalarca aramama rağmen kimseye ulaşamadım. Hala tahlil sonuçlarını görüşebilmiş değilim. (Osman; 21 Haziran)

Hastaya da yakınına da fırça

* Danışmadaki kadın beni azarladı. Refakatçi kartım olmasına rağmen hastanın yanına gitmeme izin vermedi ve kartı elimden çekti aldı. Bir dövmediği kaldı gerçekten çok kabalar... (Gülşah 14 Şubat)

* Bayındır İçerenköy Hastanesi Kardiyoloji bölümünden özel sağlık sigortası için eko raporu alacağımı detaylıca belirterek randevu aldım. Randevu ve ödemeler sonrasında hastane bu raporu önce veremediğini, sonrasında eğer 1000 TL ödeme yaparsak bu raporu verebileceğini söyledi. Bunların randevu aşamasında konuşulmaması ve böyle saygısızlık hiç yakışmadı. (Başak; 10 Şubat)

Hastane mi banka şubesi mi belli değil

* Hiç bu kadar kötü muamele gördüğüm bir yer olmadı. Danışmadaki personelden, çocuk doktoru asistanından ve burnumdan tahlil alan hemşireden de şikayetçiyim. Üstelik başka hastanede 5 saatte çıkan sonucu 24 saatte çıkardılar. (Esra; 04 Mart)

* 16.08.2020 saat 19:30 civarı annemi gözünde çıkan bir rahatsızlığından dolayı acile götürdüm. Uzun süre bekletildik. Annemden sonra kayıt yaptıran hastalar içeri alınır alınmaz muayene edildi. Biz yine bekledik. Muayene olmadan çıktık. (Fatma; 16 Ağustos 2020)

* Dahiliye bölümünden randevu almak istediğim. Özel sigortam soruldu. Ben de ‘Ray Sigorta’ dedim. Muayeneye gittikten sonra ‘sigortanız tamamlayıcıymış. Bunu karşılamıyor’ dendi ve 290 TL muayene ücreti istendi. (Dilay; 29 Kasım 2021)

* 03.07.2022 tarihinde İçerenköy Bayındır Hastanesi’ne saat gece 02.00 civarında Acil bölümünden giriş yaptık ve kız arkadaşımın çenesinde ufacık bir yara için pansuman yaptırmak istedik. 250 lira civarında olacağını söylediler. 715 TL ücret istediler. Hemşire kadın bile şaşırdı (Bulut; 3 Temmuz)

* Korona testi için hastaneye başvurdum. Ücretsiz korona testi için benden 700 TL test parası aldılar. (Yusuf; 23 Haziran 2020)

Hastaya hıristiyan ilahisi ile işkence

Daha önce yüzüne para atıldığı videosu gündeme bomba gibi düşen 79 yaşındaki Nermin Zeren’le ilgili sosyal medyaya düşen yeni görüntülerde, yaşlı kadına ‘Ameno’ adlı bir Hıristiyan ilâhisi eşliğinde haç çıkarma seansı yaptırıldı. Skandal videoda bir erkek hemşirenin, "Getir işlediğin günahları al buradan at. Topla günahları at elinden. Bugünkü seansımız bu kadar" diyerek dalga geçtiği görüldü.

Zulme alçak savunma

CHP’ye yakınlığı ile bilinen Flash Haber’in başörtüsü düşmanı sunucusu Can Ataklı, skandal görüntülere rağmen Özel Bayındır Hastanesi’nin sözcülüğüne soyundu. Hastanenin İş Bankası’na ait olduğu için faaliyetinin durdurulduğunu öne süren Ataklı, “Bu bölüm demans hastası. Hasta demans hastası. Yapılan hiçbir şeyi bilmiyor. Devamlı ziyaretçileri geliyor. Onu bile anlatamıyor. Yani öyle bir şey yok...” şeklinde ifadeler kullanarak rezalete tüy dikti.