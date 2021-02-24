Bayern Münih'ten Lazio'ya gol yağmuru
Alman ekibi Bayern Münih Şmpiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İtalyan temsilcisi Lazio'yu 4-1 yendi.
Lazio ve Bayern Münih Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Bayern Münih, 4-1 kazandı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Lewandowski, 24. dakikada Musiala, 42. dakikada Sane ve 47. dakikada Acerbi (k.k) kaydetti. Lazio'nun tek golü ise 49. dakikada Correa'dan geldi.
Karşılaşmanın rövanşı 17 Mart Çarşamba günü Bayern Münih'in ev sahipliğinde oynanacak.