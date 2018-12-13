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Bayern Münihli Müller, Ajaxlı Tagliafico'dan özür diledi

13 Aralık 2018 Perşembe 16:27
Bayern Münihli Müller, Ajaxlı Tagliafico'dan özür diledi


BERLİN (AA) - Bayern Münih'in Alman futbolcusu Thomas Müller, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynadıkları maçta Arjantinli rakibi Nicolas Tagliafico'ya yaptığı faulden dolayı özür diledi.

Müller, Twitter hesabındaki paylaşımda, faulü kasıtlı yapmadığını belirterek, "Bu yolla dün yaşanan olaydan ötürü Nicolas Tagliafico'dan özür dilemek istiyorum. Kasıtlı değildi. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Alman basını, Müller'in yaptığı faulle ilgili haberlerde, 29 yaşındaki futbolcunun "Kung fu tekmesi" attığı yönünde başlıklara yer verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Hollanda'nın Ajax takımı ile Almanya temsilcisi Bayern Münih'i karşı karşıya getiren ve 3-3 biten maçın 75. dakikasında yaşanan bir pozisyonda Müller, ayağıyla Tagliafico'nun kafasına vurmuş ve kırmızı kart görmüştü.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 16:27
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  2. Bayern Münih
  3. Futbol
  4. Nicolas Tagliafico
  5. Thomas Müller
  6. UEFA Şampiyonlar Ligi

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