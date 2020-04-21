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Spor

Bayern Münihli futbolcu Tolisso ayak bileğinden ameliyat edildi

2020-04-21 19:54:00 -
Bayern Münihli futbolcu Tolisso ayak bileğinden ameliyat edildi

BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te Fransız futbolcu Corentin Tolisso'nun sol ayak bileğinden ameliyat edildiği açıklandı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Tolisso'nun Murnau kentinde sol dış ayak bileğindeki dış bağlardan ameliyat edildiği belirtildi.

Ameliyatın başarılı geçtiğinin ifade edildiği açıklamada, Fransız milli futbolcunun 4 hafta sonra antrenmanlara başlayacağı kaydedildi.

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