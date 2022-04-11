Bayern Münih'i yıkan ayrılık! Robert Lewandowski Barcelona ile anlaştı

Dünyanın en iyi forvetleri listelerinde adı her zaman zirvede yer alan Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, Barcelona'yla anlaşmaya vardı.

TVP Sport'un haberine göre, 2023'te Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan Polonyalı golcü, Alman devinin yönetimine takımdan ayrılacağını iletti. Barcelona'ya imza attığında 35 yaşında olacak Lewandowski'nin, Bayern Münih'in izin vermesi durumunda bu sezon sonunda da Katalan ekibine imza atabileceği öğrenildi.

Bu sezon 40 maçta 46 gol attı

Dortmund'dan Bayern Münih'e 2014 yazında bedelsiz olarak transfer olan Lewandowski, bu sezon oynadığı 40 maçta 46 gol atıp 4 asist yaptı.