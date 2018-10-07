Bayern Münih'e kendi evinde büyük şok! 3-0
Bundesliga takımlarından Bayern Münih kendi seyircisi önünde Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti. Ev sahibi Münih sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı.07 Ekim 2018 Pazar 00:05
Bundesliga'nın 7. hafta mücadelesinde, Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach'ı Allianz Arena'da konuk etti.
Karşılaşmayı 3-0 kazanan Borussia Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Alassane Plea, 16. dakikada Lars Stindl ve 88. dakikada Patrick Herrmann kaydetti.
SON 3 LİG MAÇINDA 1 PUAN
Son 3 lig maçında 1 puan toplayabilen Bayern Münih, 13 puanda kalırken, Borussia Mönchengladbach ise 14 puan ve averaj farkıyla ikinci sıraya yükseldi.
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