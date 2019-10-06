Bayern Münih'e Hoffenheim dur dedi! 2-1 Almanya Bundesliga'nın 7.haftasında Bayern Münih kendi seyircisi önünde Hoffenheim'e 2-1 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4 gün önce Tottenham’ı deplasmanda 7-2 mağlup eden Bayern Münih, Bundesliga’nın 7. haftasında Allianz Arena’da Hoffenheim’ı konuk etti. Bayern Mühih-Hoffenheim arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Hoffenheim'ın 54. dakikada Sargis Adamyan’ın golüyle 1-0 öne geçtiği maçta Bayern Münih bu gole 73. dakikada Robert Lewandowski ile cevap vererek skoru 1-1’e getirdi. Konuk ekip 79. dakikada Adamyan ile bir gol daha buldu ve durumu 2-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hoffenheim maçtan 2-1 galip ayrıldı. Bu sezon ilk yenilgisini alan Bayern Münih 14 puanda kaldı. Hoffenheim ise puanını 8’e çıkardı.

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