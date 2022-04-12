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Spor Bayern Münih-Villarreal maç sonucu
Spor

Bayern Münih-Villarreal maç sonucu

Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Villarreal maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih sahasında Villarreal'i konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-04-12 22:35:00 - 2022-04-12 23:54:44
Bayern Münih-Villarreal maç sonucu

Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale çıkacak olan ekiplerin belli olacağı çeyrek final rövanş maçları 12-13 Nisan’da tamamlanacak. Bayern Münih çeyrek final rövanşında Villarreal’i konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

Bayern Münih-Villarreal maç sonucu

Saat 22.00’de başlayan maç 1-1 eşitlikle devam ediyor..

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Şampiyonlar Ligi sonuçları | Real Madrid-Chelsea maçı kaç kaç bitti?

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