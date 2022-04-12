Bayern Münih-Villarreal maç sonucu
Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Villarreal maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih sahasında Villarreal'i konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?
Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale çıkacak olan ekiplerin belli olacağı çeyrek final rövanş maçları 12-13 Nisan’da tamamlanacak. Bayern Münih çeyrek final rövanşında Villarreal’i konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?
Bayern Münih-Villarreal maç sonucu
Saat 22.00’de başlayan maç 1-1 eşitlikle devam ediyor..