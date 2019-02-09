Bayern Münih Schalke maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Bundesliga'da Bayern Münih sahasında Schalke'yi konuk edecek. Peki, Bayern Münih Schalke maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?09 Şubat 2019 Cumartesi 13:01
Bundesliga'da Bayern Münih sahasında Schalke'yi konuk edecek. Peki, Bayern Münih Schalke maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Bayern Münih Schalke maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında Bayern Münih ile Schalke Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek. 9 Şubat Cumartesi günü(Bugün) saat 20:30'da oynanacak olan maç S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak?
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