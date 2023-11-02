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Spor Bayern Münih neye uğradığını şaşırdı! 3. Lig takımına elendi
Spor

Bayern Münih neye uğradığını şaşırdı! 3. Lig takımına elendi

Yeniakit Publisher
2023-11-02 02:00:00 -
Bayern Münih neye uğradığını şaşırdı! 3. Lig takımına elendi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih, Almanya Kupası'nda hiç beklemediği bir yara aldı. 3. Lig ekibi Saarbrücken ile karşılaşan Bayern, 90+6'da yediği gol ile kupada sürpriz bir şekilde saf dışı kaldı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Bayern Münih, Almanya Kupası'nda 3. Lig ekibi Saarbrücken'e konuk oldu.

Ludwigspark'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Saarbrücken son dakikalarda bulduğu gol ile 2-1 kazandı ve Bayern Münih'i kupanın dışına itmeyi başardı.

Maçın ilk golünü Bayern Münih adına 16. dakikada Thomas Müller kaydederken, ev sahibi Saarbrücken'e tarihi galibiyeti golleri getiren goller; 45+1'de Patrick Sontheimer ve 90+6'da Marcel Gaus'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih kupaya oldukça erken bir şekilde veda ederken, Saarbrücken adını üst tura yazdıran taraf oldu.
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DE LIGT SAKATLANDI

Öte yandan Bayern Münih'te Hollandalı stoper Matthijs de Ligt karşılaşmanın 25. dakikasında sakatlanarak kenara geldi. De Ligt'in sakatlığı sonrası stoperde Joshua Kimmich görev yaptı.

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