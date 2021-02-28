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Spor Bayern Münih Köln'ü parçaladı
Spor

Bayern Münih Köln'ü parçaladı

Bayern Münih, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) sahasında Köln'ü 5-1 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 01:54:00 -
Bayern Münih Köln'ü parçaladı

Bayern Münih, Bundesliga'nın 23. haftasında Allianz Arena'da Köln'ü konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 18. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ve 33. dakikada Robert Lewandowski'nin golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Köln 49. dakikada Ellyes Skhiri'nin toplu filelere göndermesiyle skoru 2-1 yaptı.

Bu golden sonra toparlanan Bayern Münih, 65. dakikada Robert Lewandowski, 82. ve 86. dakikalarda Serge Gnabry ile 3 gol buldu ve karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Ligde iki maç aradan sonra galip gelen lider Bayern Münih puanını 52'ye çıkarırken Köln 21 puanda kaldı.

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