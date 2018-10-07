THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Bayern Münih farklı yenildi

Bundesliga temsilcisi Bayern Münih, konuk ettiği Borussia Mönchengladbach'a 3-0 mağlup oldu.

07 Ekim 2018 Pazar 09:21
Bayern Münih farklı yenildi

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, ağırladığı Borussia Mönchengladbach'a 3-0 mağlup oldu.

Bundesliga'nın 7. hafta mücadelesinde, Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach'ı Allianz Arena'da konuk etti.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Borussia Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Alassane Plea, 16. dakikada Lars Stindl ve 88. dakikada Patrick Herrmann kaydetti.

Son 3 lig maçında 1 puan toplayabilen Bayern Münih, 13 puanda kalırken, Borussia Mönchengladbach ise 14 puan ve averaj farkıyla ikinci sıraya yükseldi.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 09:21
  1. bayern münih
  2. bundesliga
  3. Borussia Mönchengladbach

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hindistan, Müslümanları Budistlere teslim ediyor
    1. Hindistan, Müslümanları Budistlere..
    2. Vodafone Vitrin’den ‘Ailem Güvende’..
    3. Yüzde yüz yerli! Tanesini 3 bin euroya..
    4. Tüketiciye müjdeli haberler
    5. Muş'ta sokak köpekleri sürüye..
    6. Karayipler'de deprem! Çok sayıda ölü var
    7. ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları ne..
    8. Gurur verici tablo! Türk komutanlar..
    9. Beşiktaş'ta zorlu deplasmanda!
    10. 2018 KPSS ortaöğretim sınav soru ve..
    11. Merkel'i düşündüren gösteri! Halk..
    12. Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu bir..
    13. Tören gerçekleştirildi! Türk..
    14. Eski usulleri bırakıp stratejimizi..
    15. Somali'de Türk askeri üssünde yemin..
    16. Bakan Akar sabah yürüyüşüne çıktı
    17. Bosna Hersek halkı sandık başına gitti
    18. Akar'dan, kendisine yetişemeyen..
    19. 45 Afgan göçmen yakalandı
    20. Kadıköy'de dev randevu!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!