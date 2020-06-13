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Spor

Bayern Münih evinde Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yendi

Yeniakit Publisher
2020-06-13 21:50:23 -
Bayern Münih evinde Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yendi

BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yendi.

Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 31. haftasında Allianz Arena'da Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.

Ev sahibi ekibin 26. dakikada Joshua Zirkzee'nin attığı golle 1-0 öne geçtiği karşılaşmada, Borussia Mönchengladbach 37. dakikada Benjamin Pavard'ın kendi kalesine gönderdiği topla eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

Maçın 86. dakikasında Leon Goretzka'nın attığı golle Bayern Münih karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bayern Münih böylelikle sezonun bitmesine 3 hafta kala en yakın rakibi Borussia Dortmund'un 7 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Bavyera ekibi, salı günü deplasmanda Werder Bremen'e karşı oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda 30. lig şampiyonluğuna ulaşacak.

Borussia Mönchengladbach ise 56 puanda kaldı.

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