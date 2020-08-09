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Spor

Bayern Münih Chelsea'yi ezip geçti

Alman devi Bayern Münih, 3-0'ın rövanşında Chelsea'yi 4-1 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 01:49:00 -
Bayern Münih Chelsea'yi ezip geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Alman takımı Bayern Münih, Allianz Arena’da İngiliz ekibi Chelsea’yi ağırladı. Maça çok hızlı Alman ekibi 10. dakikada penaltı kazandı. Penaltı noktasına gelen Robert Lewandowski, topu ağlara göndererek Bayern’i 1-0'lık skorla öne taşıdı. Dakika 24'te Robert Lewandowski’nin pasında topla buluşan Ivan Perisic farkı 2’ye yükseltti. Dakika 44'te Tammy Abraham’ın golüyle ilk yarı Bayern Münih’in 2-1 üstünlüğü ile bitti.

Maçın 76. dakikasında Lewandowski’nin ortasında kale önünde Corentin Tolisso skoru 3-1’e taşıdı. Dakika 83'te gecenin yıldız isimlerinden Lewandowski bir kez daha fileleri havalandırdı ve Bayern Münih sahadan 4-1'lik skorla kazandı. Bu sonuçla Alman ekibi çeyrek finale yükseldi.

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