Bayern Münih - Augsburg maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga!
Almanya Bundesliga Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Bayern Münih sahasında Augsburg'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Bayern Münih - Augsburg maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Futbol Almanya Bundesliga Bayern Münih - Augsburg takımları karşı karşıya geliyor. bugün günü saat 16:30 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 3, Tivibu Spor 3 aracılığıyla naklen yayınlanacak. Almanya Bundesliga Lig'de Bayern Münih 66 puanla liderliğini sürdürürken, Borussia Dortmund 60 puanla ikinci sırada yer almakta. Bundesliga Ligi 29. hafta Bayern Münih’in rakibi olan Augsburg puanı 32. Lide ise 13 sırada yer almata
Bayern Munih - Augsburg maçı muhtemel 11’ler